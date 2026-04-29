Los coleccionistas de los cromos de fútbol de Panini se enfrentan a su mayor reto en un Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Un álbum de cromos de fútbol de la Eurocopa 2016 de Panini se ve en esta ilustración

Para ​generaciones de aficionados al fútbol, ningún Mundial estaría completo sin la emoción de abrir un paquete de cromos de Panini ‌y descubrir a Zico, Franz ‌Beckenbauer, Diego Maradona o Lionel Messi mirándoles fijamente.

Desde la primera colección de cromos de la empresa italiana Panini en el Mundial de México de 1970, intentar completar el álbum -y, por lo general, fracasar en el intento- ha sido una obsesión para los jóvenes aficionados de todo el mundo, con el intercambio en el patio de recreo ​como actividad obligatoria.

Sin ⁠embargo, el Mundial de este año en Estados Unidos, Canadá y ‌México supondrá el mayor reto hasta la fecha y ⁠requerirá una cantidad considerable de dinero.

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Con ⁠48 países participando en el torneo en junio y julio -la edición más grande de la historia-, se necesitarán 980 cromos únicos, incluidos 68 "especiales", ⁠para completar el álbum de 112 páginas que estará disponible ​a partir del jueves.

Los paquetes individuales de siete ‌cromos se venden a 1,25 libras (1,69 ‌dólares) en Gran Bretaña, lo que significa que, incluso con ⁠una suerte increíble y sin duplicados, se necesitarían 140 paquetes, con un costo de 175 libras.

Sin embargo, estadísticamente, podrían ser necesarios más de 1.000 paquetes para conseguir a todos los jugadores del álbum, ​lo que ‌supondría un gasto de alrededor de 1.000 libras.

La colección más grande de la historia de Panini se presentó el martes en un evento especial en el estadio de Wembley, en el que los exjugadores de Inglaterra David James, John ⁠Barnes y Gary Cahill revivieron sus días de cazadores de cromos.

"Como alguien que creció coleccionando cromos de Panini, intercambiándolos con amigos en el patio del colegio e intentando completar el álbum en cada torneo, ¡el álbum siempre ha marcado para mí el verdadero comienzo de un Mundial!", dijo Cahill, exdefensa del Chelsea.

"Verme a mí mismo en la colección durante mi etapa ‌como jugador fue un momento surrealista y de orgullo, y un recordatorio de cómo estas pegatinas se convierten en parte de la historia de cada Mundial".

Panini dice que organizará un "canje" en directo en mayo por toda Gran Bretaña, dando a los coleccionistas la oportunidad de encontrar a ‌sus jugadores "imprescindibles", mientras que una "Caja de Cromos" recorrerá el país, regalando paquetes de cromos y álbumes.

Cuando el polvo de la Copa del Mundo se haya ‌asentado, quizá sea ⁠prudente guardar los duplicados en el desván, ya que existe un mercado en auge de cromos vintage.

En 2021, ​una pegatina de Panini de 1979 de Maradona, que entonces tenía 19 años, se vendió por 470.000 libras en una subasta.

(1 dólar = 0,7408 libras)

Con información de Reuters