Caso Axel González: apartaron a policías y secuestraron sus celulares

La desaparición de Axel Alejandro González en la localidad de Puerto Tirol, en Chaco, sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia ordenó el apartamiento de policías de comisaría Segunda de Fontana y el secuestro de sus respectivos celulares con el objetivo de realizar diferentes peritajes en esos dispositivos móviles para averiguar si existen posibles contactos con el joven. La decisión llega luego de la denuncia de familiares y vecinos contra las autoridades de esa dependencia policial.

Hasta el momento, los oficiales apartados del caso Axel González son el jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes que habrían tenido contacto con Axel antes de su desaparición.

Los investigadores también se encuentran revisando las cámaras de seguridad de diversas comisarías de la zona. De acuerdo a lo informado por Ricardo Urturi, director del Órgano de Control Institucional de la Policía, se puso en marcha esta medida a raíz de las versiones que indicaban que el joven de 21 años podría estar alojado en alguna dependencia.

Desaparición de Axel González en Chaco: cuándo y dónde fue visto por última vez

Axel es oriundo de la ciudad de Puerto Tirol y el domingo 16 de mayo fue visto en la zona del monte de esa localidad a la madrugada, pero luego no volvió a su casa y, hasta ahora, su paradero es un completo misterio. La madre del joven apunta directamente contra dos efectivos de la Comisaría de Fontana. Es que según el relato del amigo de Axel, Ariel Esteban Lázaro, ambos fueron demorados por un móvil policial cerca de las 2 de la mañana justo cuando regresaban a pie a sus respectivos domicilios.

Lázaro declaró que el enfrentamiento con la policía fue "tenso" ya que, de un momento a otro, "los oficiales los empezaron a perseguir" e incluso uno de ellos "tenía una pistola en la mano". Fue por este motivo que se separaron y comenzaron a correr en distintas direcciones. El joven también manifestó haber recibido amenazas de los efectivos.

Según la abogada de la familia, Mónica Sánchez, Lázaro está con "mucho miedo por la situación" y por la desaparición de su amigo. Para la letrada, el accionar de la policía fue cuestionable y apuntó contra el personal de la Comisaría Segunda. "Lo llevaron adentro diciéndole que estaba detenido y después dijeron que era solamente para notificarlo", expresó la abogada a un medio local.

El día de su desaparición Axel llevaba un pantalón negro, medias de Boca Juniors, una campera inflable de color negro y unas ojotas blancas.