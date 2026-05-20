Ver San Lorenzo vs. Santos en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

San Lorenzo visita a Santos.

San Lorenzo visita este miércoles a las 19 horas a Santos de Brasil por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Sudamericana. El "Ciclón" busca dar un paso clave en búsqueda de clasificar a la siguiente instancia de este torneo, en una zona muy pareja. Con seis unidades y +2 de diferencia de gol, por ahora es puntero, pero comparte la misma cantidad de unidades, mientras que Recoleta de Paraguay tiene cinco puntos y el equipo paulista está último, con tan solo tres porotos.

El conjunto "Peixe" llega en un mal momento en el campeonato brasileño, donde marcha en la 15° posición, producto de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas. Y para colmo, podría no contar para este encuentro con su símbolo, Neymar, quien más allá de la alegría de haber sido convocado para jugar con su selección el Mundial 2026, se encuentra con un dolor en la pantorrila que lo excluiría contra el azulgrana.

Por dónde ver San Lorenzo contra Santos

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre San Lorenzo y Santos de este miércoles 19 horas será transmitido por ESPN y por la plataforma Disney +.

Cómo llega San Lorenzo al partido frente a Santos

Tras la derrota y eliminación en el Monumental, Gustavo Álvarez realizará dos cambios en la formación inicial para el próximo compromiso. Por un lado, Alexis Cuello volverá al equipo luego de cumplir la suspensión que arrastraba por la expulsión ante Independiente, en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. El atacante ocupará el lugar de Matías Reali.

El "Ciclón" empató 1 a 1 con Santos en Buenos Aires.

La segunda variante se dará en el mediocampo, donde el entrenador optó por Facundo Gulli, que ingresará en reemplazo de Juan Cruz Ratalino. El juvenil, con características más ofensivas, terminó imponiéndose en la consideración del cuerpo técnico y arrancará desde el inicio esta noche en Brasil. Después pondrá toda la carne al asador para un duelo que define mucho.

De este manera, el once que tiene entre manos el "Ciclón" es con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripicchio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. Un equipo que intentará hacerse fuerte en Brasil, para intentar acercarse a un primer puesto que le permita pasar directo a octavos de final (si queda segundo va a 16avos).

