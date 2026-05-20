Foto de archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una rueda de prensa en La Paz

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira rechazó esta tarde las denuncias del ex presidente Evo Morales de que el gobierno argentino habría mandado material antidusturbio en los dos aviones hercules que llegaron a su país el fin de semana, en medio de intensos bloqueos que mantienen aislada a la ciudad de La Paz, capital y centro político. Paz sabe que la situación social no está bajo su control y como un paleativo anunció esta mañana una “reestructuración del gabinete” de la que aún no trascendieron nombres.

“Por lo que tengo entendido llegaron dos hércules para ayudarnos a hacer el traslado de alimentos entre Santa Cruz porque estan bloqueando todas las entradas y salidas sobre todo de la ciudad del alto” se defendió Paz, en una entrevista con LN+. Consultado por su vínculo con Milei, dijo que lo conoció en una cumbre del Mercosur en Paraguay y lo vio por última vez en la asunción del flamante presidente chileno José Antonio Kast. Paz no aportó ningún detalle de la trastienda de la negociación para el envío de los dos aviones hércules.

Presionado por las calles, Paz anunció el “reordenamiento” de su gabinete

A más de 20 días del inicio de las protestas en la región de El Alto y a diez días de que empezarán los bloqueos que derivaron en una asfixia de la ciudad capital, que quedó casi desabastecida de comida y combustible, el Presidente anunció hoy un tibio “reordenamiento” del gabinete que eligió al asumir en noviembre pasado.

Si bien aún no trascendió qué actores nuevos se incorporarán al Gobierno y quiénes se irán, de algún modo recoge la crítica de su vicepresidente Edmand Lara quien el lunes a la noche le pidió que convocara a un diálogo nacional. “No voy a ser cómplice del silencio. Reitero mi pedido de convocar de manera inmediata a un diálogo nacional serio, amplio y sin condiciones reconociendo a los liderazgos que hoy representan a los sectores movilizados”, sostuvo el Vicepresidente, que inauguró una interna con Paz al poco tiempo de asumir el cargo.

En su anunció de este lunes, Paz reconoció que necesita recuperar cierta capacidad de “escucha” y que por eso los cambios serán en pos de tener un gabinete “más ágil y cercano”. También anunció la convocatoria a un Consejo Económico y Social en los términos que dicta la Constitución.