A qué hora juega la Selección Argentina el sábado vs. Jordania: por dónde verlo en vivo por TV online

Selección Argentina.

La Selección Argentina atraviesa un sólido comienzo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Después de superar con autoridad a Argelia y Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró asegurarse la clasificación a los octavos de final y también el liderazgo del Grupo J antes de disputar la última fecha.

Sin embargo, el calendario no da respiro. Con poco tiempo para recuperarse tras la victoria frente a Austria, la Albiceleste ya comenzó a preparar el encuentro contra Jordania, un partido que servirá para cerrar la primera etapa del torneo y llegar con confianza a los cruces eliminatorios.

Cuándo juega Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

El encuentro entre la Selección Argentina y Jordania se disputará este sábado 27 de junio en el Dallas Stadium, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

El partido comenzará a las 23.00, horario de Argentina, y marcará el cierre de la participación albiceleste en la fase de grupos.

Si bien el equipo nacional ya tiene garantizado el primer lugar de la zona, el compromiso mantiene una importancia estratégica. El cuerpo técnico podría aprovechar la ocasión para administrar cargas físicas, dar minutos a futbolistas que tuvieron menos participación y llegar con el plantel en óptimas condiciones a la fase decisiva.

Argentina vs. Jordania: ficha del partido

Partido: Argentina vs. Jordania.

Argentina vs. Jordania. Fecha: sábado 27 de junio de 2026.

sábado 27 de junio de 2026. Horario: 23.00 (hora de Argentina).

23.00 (hora de Argentina). Estadio: Dallas Stadium.

Dallas Stadium. Árbitro: a confirmar.

Dónde ver en vivo a la Selección Argentina por TV y online

Los hinchas argentinos podrán seguir el partido en vivo a través de la pantalla de TyC Sports, que transmitirá el encuentro para todo el país.

Canales de TyC Sports

Flow

Canal 22 (SD).

Canal 101 (HD).

DirecTV

Canal 629 (SD).

Canal 1629 (HD).

Telecentro

Canal 106 (SD).

Canal 1018 (HD).

Claro TV

Canal 105 (HD).

El encuentro también podrá seguirse mediante las plataformas digitales habilitadas por el canal para quienes cuenten con acceso al servicio correspondiente.

Selección Argentina.

Cómo llega Argentina al último partido del Grupo J

La campaña argentina hasta el momento ha sido prácticamente ideal. En el debut, el conjunto de Scaloni derrotó por 3 a 0 a Argelia y luego confirmó su gran presente con una victoria por 2 a 0 frente a Austria.

Los resultados le permitieron asegurar anticipadamente la clasificación a los octavos de final y quedarse con el liderazgo del Grupo J, lo que evita depender de otros resultados en la última jornada.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Fecha 1

Argentina 3-0 Argelia

Fecha 2

Argentina 2-0 Austria

Fecha 3

Argentina vs. Jordania | Sábado 27 de junio | 23.00 | Dallas Stadium

Con el pase a la siguiente ronda ya asegurado, la Selección Argentina buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto y seguir alimentando la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022. El desafío ante Jordania será el último paso antes de ingresar al tramo más exigente del Mundial.