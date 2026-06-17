El reto de De Paul a un compañero de la Selección Argentina en pleno partido: "Meté la pata"

El "reto" de De Paul a un compañero en pleno Argentina vs. Argelia.

Rodrigo De Paul, uno de los líderes de la Selección Argentina, le llamó la atención a un compañero en pleno partido contra Argelia por el debut en el Mundial 2026. El "reto" futbolero se volvió viral a través de las redes sociales, fundamentalmente en X (ex Twitter), por las palabras que el mediocampista de Inter Miami de Estados Unidos le dedicó nada menos que a Nicolás Paz.

"¡Meté la pata, meté la pata!", se fastidió el volante con el nacido en España sobre el final del encuentro. Es que el mediapunta de 21 años que pasó por Real Madrid ingresó en el minuto 80 por Lionel Messi y no pudo desequilibrar, aunque el llamado de atención del ex Racing no fue por ello. En una jugada puntual en la que "Nico" perdió una pelota dividida con un argelino en la mitad de la cancha, a los pocos segundos los africanos se acercaron al área defendida por Emiliano "Dibu" Martínez y De Paul tuvo que despejarla sobre el lateral.

Se trató solamente de una cuestión deportiva y nada más, dado que la relación entre ambos es muy buena y ya lo han demostrado en las redes sociales con fotos juntos sonriendo. Mientras que "Rodri" tiene 32 años y es uno de los símbolos del ciclo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, el juvenil recién está haciendo sus primeros pasos con esta camiseta y se llevó el consejo del campeón del mundo.

Nico Paz y De Paul, de muy buena relación dentro y fuera de la cancha.

La alegría de De Paul por la goleada de Argentina a Argelia: "El equipo respeta nuestra idiosincracia"

Luego del triplete de "Leo" para el 3-0 definitivo, el volante que pasó por Atlético de Madrid declaró sobre cierta subestimación de la prensa europea hacia el conjunto sudamericano: “Cada uno tiene su análisis y está bien. Nosotros, por historia y la camiseta que tenemos, sabemos que siempre por lo menos en nuestro país nos van a poner de candidatos, van a confiar en nosotros... No es presión, es un granito de confianza para esta Selección".

“Es una gran felicidad, el primer objetivo era empezar bien esta Copa del Mundo, algo que no habíamos podido conseguir en la anterior”, dijo con relación a la inesperada caída por 2-1 ante Arabia Saudita en Qatar 2022. Incluso, valoró que “esto permite trabajar en la semana con más tranquilidad” durante la semana en el predio de Kansas City, Estados Unidos.

Ya con respecto a su amigo Messi, De Paul sentenció: “Me alegra mucho, las de él son lágrimas de emoción, de felicidad, porque él nos sigue ayudando y sigue siendo el más grande. Es una ventaja muy grande por cómo maneja el grupo. Siempre prioriza el grupo y, para nosotros, que él priorice el grupo es muy importante. Nosotros lo pinchamos un poquito con los récords porque él no sabe ninguno (risas), pero es su forma de ser. Estamos para competir y la idea es irnos el último día. Mientras compitamos, podemos ir más allá. Es un equipo que no se conforma y respeta la idiosincrasia de nuestro país de cómo se juega y cómo se vive”.