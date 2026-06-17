Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Argelia en el Mundial 2026

Con Messi como estrella, los puntajes de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

La Selección Argentina goleó a Argelia en el debut del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con un triplete de Lionel Messi. En la noche que el astro rosarino alcanzó a Miroslav Klose en el puesto del máximo artillero de la historia de los mundiales con 16 tantos, el equipo de Lionel Scaloni arrancó de la mejor manera el torneo. Con los duelos ante Austria y Jordania todavía por delante, estos son los puntajes de la "Albiceleste" en la goleada conseguida en Kansas.

Los puntajes de la Selección Argentina en la goleada contra Argelia en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez (7): sin problemas bajo los tres palos en el arco argentino para el hombre del Aston Villa. Si bien no pudo tapar el remate en el gol finalmente anulado a Argelia, el marplatense reaccionó cada vez que lo exigieron y tuvo un muy buen partido para mantener el arco en cero.

Gonzalo Montiel (6): una desatención en el fondo de la Selección Argentina casi termina en el gol de Argelia a los 9 minutos del primer tiempo. Luego de esa acción, el hombre de River Plate no volvió a pasar al ataque en la "Albiceleste" y cuando le tocó defender fue firme.

Cristian "Cuti" Romero (8): fundamental para salir jugando desde el fondo y a la hora de marcar fue uno de los más firmes de la defensa del equipo de Lionel Scaloni. Seguro de arriba y sin complicaciones por abajo, el futbolista del Tottenham de Inglaterra fue de lo mejor.

Lisandro Martínez (7): nuevamente firme junto al Cuti Romero en defensa. Ganó bien de abajo y cuando le tocó responder de arriba también lo hizo. Sin sobresaltos para el central del Manchester United.

Facundo Medina (7): el debutante en la Copa del Mundo de los once que comenzaron el partido en la Selección Argentina tuvo una aceptable presentación y casi no sufrió sobresaltos en los minutos que jugó. Buen partido del lateral del Olympique de Marsella de Francia que estuvo a la altura en un partido trascendental.

Enzo Fernández (8): como es costumbre, aprovechó su habilidad para romper líneas, generar juego y hacer jugar a los demás. El volante del Chelsea estuvo bien marcado por los argelinos, pero igualmente se creó espacios para generar peligro.

Alexis Mac Allister (6): buen partido del volante del Liverpool que junto a Enzo y De Paul fueron los absolutos dueños del mediocampo contra Argelia.

Rodrigo De Paul (9): asistió a Lionel Messi en el primer gol de la Selección Argentina. Volvió el "Motorcito" de la "Albiceleste" que tuvo otra noche soñada con la camiseta del combinado nacional. Firme en la marca y a la hora de generar juego para él y sus compañeros de mitad de cancha en adelante.

Thiago Almada (7): participativo. El volante del Atlético de Madrid recibió, habilitó y generó desde su posición. Clave cada vez que se juntó con Lionel Messi, más allá de que no pudo convertir y se retiró del campo de juego a los 10 del segundo tiempo.

Lionel Messi (10): marcó tres goles, se llevó la pelota del partido, empató a Miroslav Klose como el máximo artillero de la historia de los mundiales en sólo un partido y fue la gran figura de la Selección Argentina en la goleada contra Argelia. Brillante noche del astro rosarino en su sexta Copa del Mundo a los 38 años.

Lautaro Martínez (5): no pudo marcar en el debut de la Selección Argentina y salió en el complemento para el ingreso de Julián Álvarez a los 10 del segundo tiempo. Poco del delantero del Inter de Milán que no pudo aprovechar las que tuvo.

Julián Álvarez (6): errático por momentos, pero le alcanzó con poco para aprobar. Llegó con lo justo al debut y no desentonó, pero Messi se llevó todos los flashes.

Nicolás González (7): entró firme y aprovechó su velocidad para generar juego en ataque. Asistió a Lionel Messi en el tercer grito argentino y en el poco tiempo que jugó se ganó algo más que los aplausos.

Nahuel Molina Lucero (7): buen ingreso de Molina que subió poco desde su ingreso y estuvo seguro en defensa por la derecha.

Nicolás Otamendi y Nicolás Paz ingresaron a 10 minutos del final por Cristian "Cuti" Romero y Lionel Messi, respectivamente.