Video: el emocionante llanto de Lionel Messi tras su gol con la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi protagonizó un emotivo momento tras convertir el 1 a 0 ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después del festejo con sus compañeros en el tanto que le da la victoria parcial a la 'Albiceleste', el astro de 38 años, que está jugando su partido número 200 con la camiseta del combinado nacional, lloró y debió secarse las lágrimas antes de regresar al encuentro. Al complemento, los dirigidos por Lionel Scaloni mantienen la ventaja y se ilusionan con arrancar con el pie derecho en la competición.

La especial dedicatoria de Lionel Messi tras su gol ante Argelia

Lionel Messi apuntó en reiteradas oportunidades a Rodrigo De Paul, a fin de cuentas quien lo asistió para el 1-0, para luego fundirse ambos en un abrazo. Cabe recordar que, además de ser quien le brindó el pase clave, es uno de más grandes "compinches" dentro de La Scaloneta, una amistad que se fue forjando desde que el ex Racing asistió a sus primeras convocatorias y que se profundizó luego de los títulos conseguidos.

A tal punto llegó el afecto mutuo que la actual pareja de Tini Stoessel dejó Europa para sumarse al Inter Miami, club de Estados Unidos para el que había firmado Messi tras su salida del París Saint-Germain.

La Selección Argentina enfrenta a Argelia en el debut en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el martes 16 de junio a las 22 horas de Argentina en el estadio Kansas City de Estados Unidos, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de DirecTV, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, mientras que el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, MiTelefe, Disney+, TV Pública en YouTube, Personal Flow y Telecentro Play.

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