Querétaro remonta y gana como visitante en torneo mexicano con doblete de Ali Ávila

Querétaro remontó un gol en contra y sacó el domingo un triunfo ‌como visitante por 2-1 ‌ante Pachuca gracias a un doblete de Ali Ávila en el cierre de la segunda jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El delantero mexicano anotó sus goles a los 58 y 94 minutos después de que el venezolano Salomón ​Rondón había adelantado ⁠a los "Tuzos" de Pachuca desde los tres ‌minutos.

En el partido disputado en el ⁠estadio Hidalgo, el equipo local ⁠se adelantó cuando Rondón remató con la cabeza un centro enviado desde el sector izquierdo por el ⁠neerlandés Oussama Idrissi.

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Los "Gallos Blancos" de Querétaro estuvieron ​cerca de empatar a los ‌38 minutos con un potente ‌disparo del argentino Mateo Coronel dentro del ⁠área que desvió el portero Carlos Moreno.

El equipo visitante empató con un cabezazo de Ávila tras centro enviado por el colombiano Bayron Duarte.

Y ​en tiempo ‌de reposición, Ávila anotó su doblete y el gol del triunfo cuando definió con el talón en el área chica tras un rechace defensivo.

Más temprano, Necaxa venció ⁠por 2-1 a Monterrey con tantos del argentino Julián Carranza y del colombiano Juan Valencia. Para los "Rayados" de Monterrey, que sufrieron la expulsión del defensa colombiano John Stefan Medina a los 20 minutos, anotó el argentino Lucas Ocampos.

El sábado, las populares "Chivas" de Guadalajara ‌ganaron por 1-0 a Bravos de Ciudad Juárez, Atlas derrotó por 1-0 como visitante a Santos Laguna, mientras que Tigres UANL y Atlético de San Luis empataron por 2-2.

El viernes, Atlante rescató un ‌empate por 1-1 como local ante América, mientras que Tijuana ganó por 1-0 a León.

En el inicio ‌de la jornada, ⁠el vigente campeón Cruz Azul remontó el martes un gol en contra ​y sacó el triunfo como local ante Puebla por 2-1. Pumas UNAM también remontó para vencer 2-1 como visitante a Toluca.

Con información de Reuters