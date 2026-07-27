Querétaro remonta y gana como visitante en torneo mexicano con doblete de Ali Ávila

Querétaro remontó un gol en contra y sacó el domingo un triunfo como visitante por 2-1 ante Pachuca gracias a un doblete de Ali Ávila en el cierre de la segunda jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.
El delantero mexicano anotó sus goles a los 58 y 94 minutos después de que el venezolano Salomón Rondón había adelantado a los "Tuzos" de Pachuca desde los tres minutos.
En el partido disputado en el estadio Hidalgo, el equipo local se adelantó cuando Rondón remató con la cabeza un centro enviado desde el sector izquierdo por el neerlandés Oussama Idrissi.
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Los "Gallos Blancos" de Querétaro estuvieron cerca de empatar a los 38 minutos con un potente disparo del argentino Mateo Coronel dentro del área que desvió el portero Carlos Moreno.
El equipo visitante empató con un cabezazo de Ávila tras centro enviado por el colombiano Bayron Duarte.
Y en tiempo de reposición, Ávila anotó su doblete y el gol del triunfo cuando definió con el talón en el área chica tras un rechace defensivo.
Más temprano, Necaxa venció por 2-1 a Monterrey con tantos del argentino Julián Carranza y del colombiano Juan Valencia. Para los "Rayados" de Monterrey, que sufrieron la expulsión del defensa colombiano John Stefan Medina a los 20 minutos, anotó el argentino Lucas Ocampos.
El sábado, las populares "Chivas" de Guadalajara ganaron por 1-0 a Bravos de Ciudad Juárez, Atlas derrotó por 1-0 como visitante a Santos Laguna, mientras que Tigres UANL y Atlético de San Luis empataron por 2-2.
El viernes, Atlante rescató un empate por 1-1 como local ante América, mientras que Tijuana ganó por 1-0 a León.
En el inicio de la jornada, el vigente campeón Cruz Azul remontó el martes un gol en contra y sacó el triunfo como local ante Puebla por 2-1. Pumas UNAM también remontó para vencer 2-1 como visitante a Toluca.
Con información de Reuters