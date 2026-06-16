La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia: hora, TV en vivo y streaming del partido

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 frente a Argelia.

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 frente a Argelia, como parte del Grupo J que también integran Austria y Jordania. Desde las 22 horas de Argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con el africano este martes 16 de junio. Será el primer partido de la zona, ya que los dos rivales restantes jugarán tres horas más tarde.

De esta manera, la "Albiceleste" arranca la defensa del título conseguido en Qatar 2022, con 17 jugadores que repiten en la lista y 9 nuevos. El capitán Lionel Messi será titular con casi 39 años y estará al frente de la nueva ilusión, amparado por un equipo que suele funcionar en los momentos determinantes de cada torneo.

La Selección Argentina enfrenta a Argelia en el debut en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el martes 16 de junio a las 22 horas de Argentina en el estadio Kansas City de Estados Unidos, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de DirecTV, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, mientras que el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, MiTelefe, Disney+, TV Pública en YouTube, Personal Flow y Telecentro Play.

Las posibles formaciones de Argentina y Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 frente a Argelia.

El itinerario de la Selección Argentina tras el partido ante Argelia

Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21 , cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas) , donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.

, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia , donde el Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026