En A24 revelaron la noticia que Adorni no quería dar.

El clima político alrededor de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo este martes, luego de la reunión que el jefe de Gabinete mantuvo con senadores de La Libertad Avanza. En ese contexto, los periodistas Nicolás Wiñazki y Pablo Rossi lanzaron fuertes críticas al vocero presidencial durante una emisión de A24, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.

Durante el programa, Nicolás Wiñazki sostuvo que Adorni no brindó explicaciones sobre su patrimonio ante los legisladores oficialistas. "¿Vos sabés lo que explicó en la reunión sobre el patrimonio? Nada. Esto es así. Nada", afirmó el periodista.

Por su parte, Pablo Rossi fue aún más duro y cuestionó la actitud del funcionario ante los reclamos de la oposición. "Y si lo que les están pidiendo es obediencia debida. No tiene nada para explicarles", señaló.

A24

Las mentiras de Adorni en el Congreso

Rossi insistió en que el funcionario habría brindado información falsa durante su paso por la Cámara de Diputados. "Manuel Adorni les mintió en el recinto a los diputados. Mintió en un informe como jefe de la Administración. Mintió abusivamente, porque claramente quedó en evidencia que mintió. Entonces, si la mentira es habilitada y 'siga siga', listo, se acabó", expresó.

Además, remarcó que el Congreso busca avanzar con nuevas explicaciones por parte del funcionario. "El Congreso le está diciendo: 'señor, usted vino y nos mintió en Diputados'. 'No haga de cuenta que no pasó nada. Usted mintió. Y lo queremos interpelar porque usted nos mintió'", concluyó el periodista.