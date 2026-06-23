Uno por uno, quiénes son los diputados que ayudaron a salvar a Adorni en el Congreso

La oposición no consiguió el quórum en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión en la que se buscaba emplazar a comisiones la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Media hora después de las 14, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Adorni, informó que no se había alcanzado el quórum. Luego, dio lugar a las expresiones de minoría, encabezadas por diputados opositores.

Quiénes son los diputados que ayudaron a salvar a Adorni en el Congreso