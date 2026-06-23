Uno por uno, quiénes son los diputados que ayudaron a salvar a Adorni en el Congreso

La oposición no consiguió el quórum en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión en la que se buscaba emplazar a comisiones la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Media hora después de las 14, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Adorni, informó que no se había alcanzado el quórum. Luego, dio lugar a las expresiones de minoría, encabezadas por diputados opositores.
Quiénes son los diputados que ayudaron a salvar a Adorni en el Congreso
-
Avila, Fernanda - ECat - Catamarca
-
Massot, Nicolás - EF - PBA
-
González, Gerardo Gustavo - IF - Formosa
-
Arrúa, Alberto - IF - Misiones
-
Herrera Ahuad, Oscar - IF - Misiones
-
Ruiz, Yamila - IF - Misiones
-
Vancsik, Daniel - IF - Misiones
-
Outes, Pablo - IF - Salta
-
Vega, Yolanda - IF - Salta
-
Álvarez, Claudio - IF - San Luis
-
Fernández, Elia - Indep - Tucumán
-
Medina, Gladys del Valle - Indep - Tucumán
-
Noguera, Javier - Indep - Tucumán
-
Ajmechet, Sabrina - LLA - CABA
-
Arabia, Damián - LLA - CABA
-
Emma, Nicolás Mario - LLA - CABA
-
Fargosi, Alejandro - LLA - CABA
-
Ferreyra, Alida - LLA - CABA
-
Giudici, Silvana - LLA - CABA
-
Holzman, Patricia - LLA - CABA
-
Leone, Andrés - LLA - CABA
-
Brizuela, Adrián - LLA - Catamarca
-
García, Carlos Daniel - LLA - Chaco
-
Goitia, Mercedes - LLA - Chaco
-
Frías, Maira Raquel - LLA - Chubut
-
Treffinger, César - LLA - Chubut
-
Avico, Belén - LLA - Córdoba
-
Bornoroni, Gabriel - LLA - Córdoba
-
Ibáñez, María Cecilia - LLA - Córdoba
-
Lluch, Enrique - LLA - Córdoba
-
Patiño Brizuela, Marcos - LLA - Córdoba
-
Picat, Luis - LLA - Córdoba
-
Ponce, María Celeste - LLA - Córdoba
-
Roca, Gonzalo - LLA - Córdoba
-
Rodríguez Machado, Laura - LLA - Córdoba
-
Soldano, Laura - LLA - Córdoba
-
Almirón, Lisandro - LLA - Corrientes
-
Gallardo, Virginia - LLA - Corrientes
-
Tournier, Federico - LLA - Corrientes
-
Benedit, Beltrán - LLA - Entre Ríos
-
Laumann, Andres - LLA - Entre Ríos
-
Morchio, Francisco - LLA - Entre Ríos
-
Basualdo, Atilio - LLA - Formosa
-
Andreusi, Barbara - LLA - Jujuy
-
Gonzáles, Alfredo - LLA - Jujuy
-
Quintar, Manuel - LLA - Jujuy
-
Ravier, Adrían* - LLA - La Pampa
-
Visconti, Gino - LLA - La Rioja
-
Correa Llano, Facundo - LLA - Mendoza
-
Llano, María Mercedes - LLA - Mendoza
-
Martínez, Álvaro - LLA - Mendoza
-
Metral Asencio, María Julieta - LLA - Mendoza
-
Petri, Luis - LLA - Mendoza
-
Gruber, Maura Ester - LLA - Misiones
-
Hartfield, Diego - LLA - Misiones
-
Mondaca, Margarita - LLA - Neuquén
-
Muñoz, Gabriela - LLA - Neuquén
-
Riesco, Gastón - LLA - Neuquén
-
Ansaloni, Pablo - LLA - PBA
-
Benegas Lynch, Alberto - LLA - PBA
-
Carrancio, Alejandro - LLA - PBA
-
Castelnuovo, Giselle - LLA - PBA
-
Figliuolo, "Tronco" Sergio Daniel - LLA - PBA
-
García, Álvaro - LLA - PBA
-
González Estevarena, Ma. Luisa - LLA - PBA
-
Humenuk, Gladys - LLA - PBA
-
Lemoine, Lilia - LLA - PBA
-
Longo, Johanna - LLA - PBA
-
Macyszyn, Lorena - LLA - PBA
-
Montenegro, Guillermo - LLA - PBA
-
Niveyro, Miriam - LLA - PBA
-
Ojeda, Joaquín Patricio - LLA - PBA
-
Pareja, Sebastían - LLA - PBA
-
Petrovic, Lorena - LLA - PBA
-
Reichardt, Karen - LLA - PBA
-
Santillan, Juliana - LLA - PBA
-
Santurio, Santiago - LLA - PBA
-
Torres, Ruben Darío - LLA - PBA
-
Urien, Hernán - LLA - PBA
-
Vásquez, Patricia - LLA - PBA
-
Vera, Andrea - LLA - PBA
-
Tortoriello, Aníbal - LLA - Río Negro
-
Villaverde, Lorena - LLA - Río Negro
-
Bruno, Eliana Lorena - LLA - Salta
-
Flores, Gabriela - LLA - Salta
-
Moreno Ovalle, Julio Aurelio - LLA - Salta
-
Zapata, Carlos - LLA - Salta
-
Chiconi, Abel - LLA - San Juan
-
Peluc, José - LLA - San Juan
-
Almena, Carlos - LLA - San Luis
-
Becerra, Mónica - LLA - San Luis
-
Guzmán, Jairo - LLA - Santa Cruz
-
Bonacci, Rocío - LLA - Santa Fe
-
Bongiovanni, Alejandro - LLA - Santa Fe
-
Diez, Romina - LLA - Santa Fe
-
Mayoraz, Nicolás - LLA - Santa Fe
-
Montenegro, Juan Pablo - LLA - Santa Fe
-
Pellegrini, Agustín - LLA - Santa Fe
-
Ravera, Valentina Loana - LLA - Santa Fe
-
Razzini, Verónica - LLA - Santa Fe
-
Tomassoni, Yamile Vanesa - LLA - Santa Fe
-
Pauli, Santiago - LLA - TdFuego
-
Rodríguez, Miguel - LLA - TdFuego
-
Campero, Mariano - LLA - Tucumán
-
Huesen, Gerardo - LLA - Tucumán
-
Molinuevo, M. Soledad - LLA - Tucumán
-
Pelli, Federico - LLA - Tucumán
-
Maureira, Karina (MPN) - LNeuq - Neuquén
-
Zago, Oscar - MID - CABA
-
Falcone, Eduardo - MID - PBA
-
De Andreis, Fernando - PRO - CABA
-
Fernández Molero, Daiana - PRO - CABA
-
Giampieri, Antonela - PRO - CABA
-
González, Álvaro - PRO - CABA
-
Fregonese, Alicia - PRO - Entre Ríos
-
Ardohain, Martín - PRO - La Pampa
-
Bianchetti, Emmanuel - PRO - Misiones
-
De Sensi, Florencia - PRO - PBA
-
Finocchiaro, Alejandro - PRO - PBA
-
Ritondo, Cristian - PRO - PBA
-
Sánchez Wrba, Javier - PRO - PBA
-
Yeza, Martín - PRO - PBA
-
Garrido, José Luis - PSCruz - Santa Cruz
-
Avila, Jorge "Loma" - PU - Chubut
-
Basualdo, Carolina - PU - Córdoba
-
García Aresca, Ignacio - PU - Córdoba
-
Torres, Alejandra - PU - Córdoba
-
Arrieta, Lourdes - PU - Mendoza
-
Capozzi, Sergio - PU - Río Negro
-
Nuñez, José - PU - Santa Fe
-
Scaglia, Gisela - PU - Santa Fe
-
Jaime, Carlos - PyT - San Juan
-
Picon, Nancy - PyT - San Juan
-
Aguero, Guillermo - UCR - Chaco
-
Cipolini, Gerardo - UCR - Chaco
-
González, Diógenes - UCR - Corrientes
-
Schneider, Darío - UCR - Entre Ríos
-
Nieri, Lisandro - UCR - Mendoza
-
Verasay, Pamela - UCR - Mendoza