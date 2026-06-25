Aguinaldo para jubilados de ANSES: de cuánto es y cuándo se cobra en junio 2026

Jubilados en julio 2026

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben durante junio uno de los ingresos más importantes del año. Además del aumento por movilidad y del bono extraordinario para los haberes más bajos, este mes se liquida la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo.

El pago se acredita de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. La fecha de cobro depende del calendario oficial de ANSES, que se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

De cuánto es el aguinaldo para jubilados en junio de 2026

Con el aumento del 2,58% aplicado en junio, la jubilación mínima se ubicó en $403.317,99. Sobre ese monto se calcula el medio aguinaldo, equivalente al 50% del haber más alto percibido durante el primer semestre del año. De esta manera, para quienes cobran la jubilación mínima, el SAC alcanza los $201.659.

A este ingreso se suma además el bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente para los haberes más bajos.

Así, un jubilado que percibe la mínima cobra en junio un total de $674.976,99, compuesto por:

Jubilación mínima: $403.317,99

Aguinaldo: $201.659

Bono extraordinario: $70.000

Es importante destacar que el bono no integra la base de cálculo del aguinaldo, por lo que el SAC se determina únicamente sobre el haber previsional.

Aguinaldo para jubilado

Cuánto cobran la PUAM y las Pensiones No Contributivas

Además de los jubilados, otros beneficiarios del sistema previsional también reciben el aguinaldo durante junio. Los montos totales a percibir son:

PUAM: $553.981,59

PNC por Invalidez y Vejez: $493.483,89

En todos los casos, el aguinaldo se deposita junto con el haber mensual correspondiente.

Cuándo se paga el aguinaldo para jubilados

Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES

ANSES paga el aguinaldo en la misma fecha en que acredita las jubilaciones y pensiones de junio.

Para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, el cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

De esta manera, millones de jubilados y pensionados recibirán durante junio un ingreso reforzado por el aguinaldo, que se suma al aumento por movilidad y al bono extraordinario dispuesto por el Gobierno.