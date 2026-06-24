De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en julio 2026

De cuánto es el aumento jubilatorio

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en julio 2026 una nueva actualización en sus haberes. El aumento será del 2,1%, en línea con la inflación de mayo, según el mecanismo de movilidad vigente.

De esta manera, la jubilación mínima volverá a incrementarse y, si se mantiene el bono extraordinario que el Gobierno viene abonando desde marzo de 2024, los beneficiarios de menores ingresos recibirán un refuerzo adicional de hasta $70.000.

Jubilados con aumento en julio

ANSES: de cuánto será la jubilación mínima en julio de 2026

Con el aumento previsto para julio, la jubilación mínima pasará de $403.302,81 a aproximadamente $411.989,33. Si se confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.989,33 durante el séptimo mes del año.

Por su parte, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) también recibirían el refuerzo, tal como ocurre actualmente.

ANSES: cómo funciona el bono para jubilados

El bono extraordinario está destinado principalmente a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Además de quienes cobran la jubilación mínima, también alcanza a:

Titulares de la PUAM.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Jubilados con haberes superiores al mínimo que reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.

Quienes superan ese límite quedan excluidos del beneficio.

ANSES: cuánto le pagan de jubilación mínima

Cuándo cobran los jubilados en julio confirmado

ANSES confirmó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

La actualización de julio se aplicará sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones administradas por ANSES. El ajuste surge de la inflación registrada dos meses antes y forma parte del esquema de movilidad mensual implementado por el Gobierno.

Aunque el aumento ya está definido, la continuidad del bono extraordinario todavía espera una confirmación oficial. De ratificarse, los jubilados que cobran la mínima volverán a recibir un ingreso total cercano a los $482.000 durante julio.