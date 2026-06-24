El Chaqueño Palavecino sorprendió a un músico con lo que dijo arriba del escenario: "Tu vieja"

El Chaqueño Palavecino lanzó un inesperado piropo en el Movistar Arena.

La Konga volvió a hacer vibrar el Movistar Arena la noche de este martes 23 de junio, en una velada a puro cuarteto que contó con una lista de invitados de lujo. Sin embargo, uno de los momentos más divertidos del show se vivió con la aparición en escena de El Chaqueño Palavecino, quien no solo aportó su clásica impronta festivalera, sino que hizo estallar de risa a todo el estadio con sus ocurrencias.

Fiel a su estilo auténtico y carismático, el folklorista salteño irrumpió en el escenario y, tras compartir parte del repertorio, sorprendió a los músicos con un inesperado elogio dirigido a la madre de uno de los integrantes de la banda. "Qué bien que baila tu vieja, eh", soltó el cantor entre risas, desatando de inmediato la complicidad de los cuarteteros y la carcajada del público.

El pícaro comentario dio pie a un segmento de stand up e improvisación en el estadio de Villa Crespo en el que la complicidad entre el Chaqueño y los líderes de La Konga transformó el concierto por unos minutos en una auténtica peña de humor. Con los tradicionales chistes cortos argentinos -las clásicas rimas de "Ayer pasé por tu casa" y un sinfín de humoradas que descontracturaron la noche- se produjo un momento descontracturado, lejos de lo musical.

Además de la destacada participación de Palavecino, el show de la agrupación cordobesa sumó otros momentos de alto vuelo musical gracias a la presencia de grandes referentes de la escena actual. Maxi Espíndola aportó su cuota de romanticismo pop, mientras que Euge Quevedo y Emanuel también subieron al escenario para sellar una noche redonda, donde el cuarteto, la amistad y las risas compartidas fueron los grandes protagonistas.

Chaqueño Palavecino.

El homenaje del Chaqueño Palavecino a Güemes

El 17 de junio Argentina conmemoró un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el máximo héroe gaucho de la gesta independentista, y el Chaqueño Palavecino utilizó sus redes sociales para rendirle un homenaje a través de la música, reflotando una pieza de su repertorio titulada Se acuerda Don Martín Güemes.

El referente del folklore salteño acompañó la publicación con un mensaje de orgullo federal y reconocimiento histórico. "¡Honor y gloria al General! Hoy el Norte Argentino se pone de pie para honrar a nuestro máximo héroe gaucho: el General Martín Miguel de Güemes. Desde arriba de los cerros, su legado sigue galopando en el corazón de cada salteño y de todo el país. ¡Viva Güemes! ¡Viva la Patria!", escribió el Chaqueño al pie de su posteo.