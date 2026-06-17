Quienes son los nuevos dueños de Movistar Arena.

Live Nation Entertainment, gigante internacional del entretenimiento en vivo, dio un paso importante en Argentina tras hacerse con la mayoría accionaria del Movistar Arena Buenos Aires, uno de los principales recintos para eventos en vivo de la región.

El grupo de medios La Nación, que hasta ahora era el dueño mayoritario del estadio, conservará una parte significativa de las acciones, manteniendo así su vínculo con el espacio.

Desde su apertura en 2019, el Movistar Arena se consolidó como un punto clave para la música y el espectáculo, con una capacidad para 15.000 personas, más de 250 eventos anuales y alrededor de 2,5 millones de asistentes. Esta adquisición le da a Live Nation su segundo Movistar Arena en Sudamérica, sumando el recinto de Santiago de Chile que también tiene capacidad para 15.000 espectadores.

Live Nation ya tiene una fuerte presencia local desde 2018, cuando compró la productora DF Entertainment, organizadora de Lollapalooza Argentina, y más recientemente adquirió una participación mayoritaria en Dale Play Live, la productora detrás de artistas como Duki y Bizarrap.

Qué será del futuro del Movistar Arena tras la venta

Sobre esta nueva etapa, Gabriel Dantur, CEO del Movistar Arena Buenos Aires, aseguró que “desde su apertura el estadio se convirtió en una referencia del entretenimiento en vivo en Argentina y América Latina” y que la inversión de Live Nation “refleja la fortaleza del equipo construido en los últimos años”. Además, adelantó que seguirán trabajando para mejorar la experiencia tanto de artistas como de fans, socios y promotores.

La operación también implica que el equipo actual de gestión continuará con sus funciones, manteniendo el recinto abierto para promotores calificados y asegurando la continuidad de su programación.

Esta compra se suma a otros movimientos recientes de Live Nation en la región, como el contrato a 10 años por los derechos exclusivos del estadio Más Monumental de Buenos Aires, valuado en 110 millones de dólares, y la ampliación de su participación en la productora mexicana OCESA, donde ya controla el 75%.

La adquisición le permite a Live Nation sumar su segundo Movistar Arena en Sudamérica. En diciembre de 2025, la compañía había concretado una operación similar en el Movistar Arena de Santiago de Chile, otro recinto con capacidad para 15.000 personas que alberga cerca de 170 eventos y recibe alrededor de un millón de visitantes por año. Con esta expansión, la empresa refuerza su liderazgo en el mercado latinoamericano del entretenimiento en vivo, consolidando espacios clave para conciertos y eventos masivos que prometen transformar la experiencia cultural en Argentina.