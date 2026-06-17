Día de Martín Miguel de Güemes: la zamba del Chaqueño Palavecino para conmemorar al prócer este 17 de junio

Chaqueño Palavecino.

Este miércoles 17 de junio Argentina conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el máximo héroe gaucho de la gesta independentista. Con motivo de esta fecha patria, El Chaqueño Palavecino utilizó sus redes sociales para rendirle un homenaje a través de la música, reflotando una pieza de su repertorio titulada Se acuerda Don Martín Güemes.

El referente del folklore salteño acompañó la publicación con un mensaje de orgullo federal y reconocimiento histórico. "¡Honor y gloria al General! Hoy el Norte Argentino se pone de pie para honrar a nuestro máximo héroe gaucho: el General Martín Miguel de Güemes. Desde arriba de los cerros, su legado sigue galopando en el corazón de cada salteño y de todo el país. ¡Viva Güemes! ¡Viva la Patria!", escribió el Chaqueño al pie de su posteo.

La obra -compuesta por León Benarós, según información de Spotify- repasa en su lírica el valor estratégico y humano de la resistencia liderada por Güemes en el norte del país, haciendo especial hincapié en la alianza que forjó con el General José de San Martín para resguardar la frontera y garantizar la soberanía del territorio. "Una amistad de varones que dio a la patria seguridad cuando querían quitarnos el justo anhelo de libertad", reza una de las estrofas más potentes del tema.

Asimismo, la letra evoca la épica de la guerra gaucha, describiendo el avance de las milicias populares a caballo como "un huracán de paisanos" que desciende de los cerros "lanza en mano". Al citar también a figuras históricas de la resistencia salteña como el coronel José Apolinario "Pachi" Gorriti, la canción muestra un compromiso con la memoria y se convierte en una manera de mantener viva la identidad nacional.

Chaqueño Palavecino.

Letra completa de Se Acuerda Don Martín Güemes

Se acuerda don Martín Güemes

Se acuerda digo, se acordará

Cuando San Martín y usted

En Salta hicieron una amistad

Cuando San Martín y usted

En Salta hicieron una amistad

Una amistad de varones

Que dio a la patria seguridad

Cuando querían quitarnos

El justo anhelo de libertad

Cuando querían quitarnos

El justo anhelo de libertad

Desde arriba de los cerros

Un huracán de paisanos

Viene bajando al galope, señor

Ay diosito lanza en mano

Y cómo no

¿Se acuerda Don Martín Güemes?

Allá en el cielo se acordará

Junto con Pachi Gorriti

Por vernos libres, combatirá

Junto con Pachi Gorriti

Por vernos libres, combatirá

Tiempos de la Patria vieja

Tal vez un día quieran volver

Porfiando por darle al cuerpo

El alma gaucha que hay que tener

Porfiando por darle al cuerpo

El alma gaucha que hay que tener

Desde arriba de los cerros

Un huracán de paisanos

Viene bajando al galope, señor

Ay diosito lanza en mano

Y cómo no