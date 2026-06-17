Día de Martín Miguel de Güemes: la zamba del Chaqueño Palavecino para conmemorar al prócer este 17 de junio

Este miércoles 17 de junio Argentina conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el máximo héroe gaucho de la gesta independentista. Con motivo de esta fecha patria, El Chaqueño Palavecino utilizó sus redes sociales para rendirle un homenaje a través de la música, reflotando una pieza de su repertorio titulada Se acuerda Don Martín Güemes.
El referente del folklore salteño acompañó la publicación con un mensaje de orgullo federal y reconocimiento histórico. "¡Honor y gloria al General! Hoy el Norte Argentino se pone de pie para honrar a nuestro máximo héroe gaucho: el General Martín Miguel de Güemes. Desde arriba de los cerros, su legado sigue galopando en el corazón de cada salteño y de todo el país. ¡Viva Güemes! ¡Viva la Patria!", escribió el Chaqueño al pie de su posteo.
La obra -compuesta por León Benarós, según información de Spotify- repasa en su lírica el valor estratégico y humano de la resistencia liderada por Güemes en el norte del país, haciendo especial hincapié en la alianza que forjó con el General José de San Martín para resguardar la frontera y garantizar la soberanía del territorio. "Una amistad de varones que dio a la patria seguridad cuando querían quitarnos el justo anhelo de libertad", reza una de las estrofas más potentes del tema.
Asimismo, la letra evoca la épica de la guerra gaucha, describiendo el avance de las milicias populares a caballo como "un huracán de paisanos" que desciende de los cerros "lanza en mano". Al citar también a figuras históricas de la resistencia salteña como el coronel José Apolinario "Pachi" Gorriti, la canción muestra un compromiso con la memoria y se convierte en una manera de mantener viva la identidad nacional.
Letra completa de Se Acuerda Don Martín Güemes
Se acuerda don Martín Güemes
Se acuerda digo, se acordará
Cuando San Martín y usted
En Salta hicieron una amistad
Cuando San Martín y usted
En Salta hicieron una amistad
Una amistad de varones
Que dio a la patria seguridad
Cuando querían quitarnos
El justo anhelo de libertad
Cuando querían quitarnos
El justo anhelo de libertad
Desde arriba de los cerros
Un huracán de paisanos
Viene bajando al galope, señor
Ay diosito lanza en mano
Y cómo no
¿Se acuerda Don Martín Güemes?
Allá en el cielo se acordará
Junto con Pachi Gorriti
Por vernos libres, combatirá
Junto con Pachi Gorriti
Por vernos libres, combatirá
Tiempos de la Patria vieja
Tal vez un día quieran volver
Porfiando por darle al cuerpo
El alma gaucha que hay que tener
Porfiando por darle al cuerpo
El alma gaucha que hay que tener
Desde arriba de los cerros
Un huracán de paisanos
Viene bajando al galope, señor
Ay diosito lanza en mano
Y cómo no