Güemes: el prócer que no se retrató para no avivar enemigos y otras curiosidades

En un nuevo aniversario del Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en conmemoración de la muerte de Martín Miguel de Güemes, en El Destape hacemos un repaso de los datos más curiosos del prócer que fue clave en la independencia argentina.

El 17 de junio es una jornada sumamente especial en la historia argentina. Aquel día, se conmemora la muerte del General Martín Miguel de Güemes, prócer que fue pieza clave de la independencia contra los españoles. Es por esto que se celebra el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. A 201 años de su asesinato, en El Destape recordamos y mencionamos algunos de los datos más curiosos del patriota.

Nació el 8 de febrero de 1785, producto de la familia que formaron el español Gabriel de Güemes Montero y María Magdalena de Goyechea y la Corte, jujeña y de ascendencia española y portuguesa. Y hasta el momento, muchos todavía debaten si su natalicio tuvo lugar en la provincia de Salta o de Jujuy. Lo interesante, y sobre todo más importante, es que Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte fue un militar y político que lideró la "guerra gaucha" y murió como un prócer, el 17 de junio de 1821, poco tiempo después de la Declaración de la Independencia Argentina (9 de julio de 1816).

Sin embargo, recién hace unos años (el 22 de agosto de 2006), fue reconocido en el país como un héroe nacional. A través de la Ley 26.125, impulsada por medio de un proyecto presentado en el Congreso de la Nación, en septiembre de 2004, por la senadora nacional salteña Sonia Escudero, integrante del Partido Justicialista (actualmente, en el Frente de Todos).

Durante su gesta, Güemes contuvo nada menos que 9 invasiones españolas junto a sus gauchos conocidos como "Los Infernales", quienes lucían ponchos de color rojo y pertenecían a los sectores más vulnerables. Con la estrategia de atacar por sorpresa con grupos pequeños, ganó batallas fundamentales para librarse de los invasores. Sin su compromiso por la Patria en las luchas que protagonizó en el norte del país, no se podría haber logrado la Independencia.

Además, y en los años posteriores a las hazañas que logró, Güemes fue el primer gobernador de la provincia de Salta en ser electo. Gobernó durante casi seis años (6 de mayo de 1815-24 de abril de 1821) y formó parte de las luchas contra los españoles que tuvieron lugar incluso luego de la Independencia.

Martín Miguel de Güemes y sus gauchos "Los Infernales".

La increíble hazaña que protagonizó Güemes en la primera de las Invasiones Inglesas

En 1806, Güemes viajó a Buenos Aires para formar parte de la defensa de la primera invasión de los ingleses. Como edecán del virrey, Santiago de Liniers, luchó contra la Justine, una goleta (embarcación) que estaba bombardeando a la ciudad. El entonces joven militar lideró a un grupo de jinetes y aprovechó la bajante del Río de la Plata para abordar la embarcación, capturarla y llevar presos a las tropas inglesas. Este hecho se lo conoce como una verdadera hazaña, teniendo en cuenta que resulta inédito encontrar un caso similar: hombres a caballo que capturaron un barco enemigo.

Martín Miguel de Güemes participó en la lucha contra la embarcación "Justine", en el marco de la primera invasión de los ingleses.

Los orígenes de Güemes: el prócer que surgió de una clase acomodada y que se negó a aceptar sobornos de los españoles

Martín Miguel de Güemes surgió de una familia adinerada, de buena posición económica. Era el hijo de Gabriel de Güemes Montero, que era muy respetado en Salta y se desempeñaba como tesorero de la Real Hacienda de la corona española. A los 14 años comenzó la carrera militar y se sumó al "Fijo de Infantería", ubicado en Salta. Formó parte de la defensa de la primera invasión inglesa como edecán del Virrey, Santiago de Liniers, en un viaje a Buenos Aires y regresó victorioso.

En varias oportunidades, Güemes intentó ser sobornado por los realistas. Le ofrecieron dinero, tierras y hasta le prometieron convertirlo en marqués en el Alto Perú. De todas formas, siempre le fue fiel a la Patria. De hecho, y a raíz de una de las cartas que el virrey del Alto Perú le envió, el prócer le explicó por qué jamás traicionaría a su Patria.

La respuesta de Güemes al intento de soborno del virrey del Alto Perú

"Muy señor mío y pariente: Al leer su carta del 19 del cte. formé la idea de no contestarla, para que mi silencio acreditara mi justa indignación; pero como me animan sentimientos honrados, hijos de una noble cuna, diré a Ud. que desde ahora y para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que desea proporcionarme. No quiero favores con perjuicio de mi país: este ha de ser libre a pesar del mundo entero. ¿Qué más quiere usted que le diga? Estoy persuadido que Ud. delira y por esta razón no acrimino, como debía y podía, el atentado escandaloso de seducirme con embustes, patrañas, que me suponen tonto. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos únicamente espero a Ud., a su ejército y a cuantos mande de España. Convénzanse Uds. que jamás lograrán seducir no a oficiales, sino ni al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés, ni otro premio que su libertad; por ella pelean con energía, que otras veces han acreditado y que ahora más que nunca desplegarán. Ya está Ud. satisfecho. Ya sabe que me obstino, y ya sabe también que otra vez no ha de hacerse tan indecente propuesta a un oficial de carácter, a un americano honrado, y a un ciudadano que conoce hasta más allá de la evidencia que el pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Sin perjuicio de esto vea Ud., si en otra cosa puede serle útil su afectísimo servidor Martín Güemes".

Por qué Güemes nunca se retrató

Consciente de que era perseguido por las tropas enemigas, Martín Miguel de Güemes nunca quiso hacerse un retrato oficial para que no lo reconocieran. De hecho, todas las imágenes que se conocen de su rostro son una representación de su cara y están orientadas en la cara de uno de sus hijos y de sus nietos. Es clave tener en cuenta que la imagen oficial de Güemes es la que certificó el Instituto Güemesiano de Salta.

El retrato de Martín Miguel de Güemes, aprobado por el Instituto Güemesiano de Salta.

Cómo murió Güemes, el único general en argentino en morir en una guerra contra otra nación

La muerte de Martín Miguel de Güemes tuvo lugar el 17 de junio de 1821, cuando tenía 36 años. Todo comenzó el 7 de junio de aquel año, cuando el líder popular fue herido por una bala en pleno combate de resistencia frente a las tropas de José María Valdez, que había ocupado la provincia de Salta. Lamentablemente, y tras diez días de agonía, murió acompañado de sus gauchos más fieles.

"La muerte de Güemes", de Antonio Alice, en 1910.

La admiración de uno de los "enemigos" de Güemes tras su asesinato

Creer o reventar, el General José María Paz -gobernador de la provincia de Córdoba (entre 1829 y 1831) y también gobernador de la provincia de Entre Ríos (entre el 12 de marzo y 3 de abril de 1842) estaba en contra de las ideas que defendía Martín Miguel de Güemes. Sin embargo, en el libro de "Memorias póstumas del General José María Paz", lo ponderó de manera contundente tras su muerte: "Era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo, sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, (como lo llamaban) y también, porque es preciso decirlo, al patriota sincero y decidido por la independencia; porque Güemes lo era en alto grado. El desprecio de las seductoras ofertas de los generales e realistas, hizo una guerra porfiada, y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de la América".

Monumento a Martín Miguel de Güemes, en la provincia de Salta.

Alberto Fernández anunció el billete de Martín Miguel de Güemes

El 17 de junio de 2021, y en el marco del bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó al Banco Central para que en la nueva emisión de billetes incluya la figura del prócer. Lo mismo hizo para que vuelvan a figurar héroes como José de San Martín y Manuel Belgrano.

"Quiero contarle a los salteños que he dado la orden al presidente del Banco Central para que incluya en la nueva emisión de billetes la figura del general Güemes", manifestó Alberto Fernández en un breve contacto que mantuvo con medios salteños, tras el acto oficial por el Bicentenario de la muerte del prócer salteño. Cabe resaltar que aún no se conoce cuál es el modelo oficial de Güemes que estará en los nuevos billetes.

Cristina Kirchner admira a Martín Miguel de Güemes

En varias oportunidades, Cristina Fernández de Kirchner reivindicó a Martín Miguel de Güemes en muchos de sus discursos políticos. Incluso, hay una historia muy curiosa del día en que Nicolás Maduro -presidente de Venezuela- le preguntó por uno de los cuadros que tenía en su despacho, el 8 de mayo de 2013. "¿Quién es ese de barba?", le preguntó el mandatario. "Ese barbudo es Martín Miguel de Güemes y quien está al lado de él es su hermana “Macacha” Güemes, otra patriota ilustre", precisó la entonces presidenta de la Nación.

En tanto, Cristina le relató la historia de vida de Güemes, que pertenecía a "una familia patricia de Salta". Y agregó: "Ahí se toma, con gauchos mal comidos, descalzos, sin ningún tipo de armas, en realidad tenían las mejores armas: las convicciones y el profundo amor a la tierra, a su tierra y a quererla ver liberada". Pese a que aseguró que su prócer preferido siempre fue Belgrano, le advirtió que "sin el barbudo cuidando con sus montoneras en guerra de guerrillas, porque no tenían poder para enfrentar en combate convencional al ejército español, sino en guerra de guerrillas, si no hubiera sido por ellos en el norte, si no hubiera sido por el triunfo de Belgrano en las batallas de Salta y Tucumán, este otro que está aquí – y que está hoy en tu pecho – el General San Martín, que está entre Güemes y Belgrano, jamás hubiera podido cruzar la cordillera de Los Andes para libertad pueblos y encontrarse con otro libertador de pueblos, como fue Simón Bolívar".