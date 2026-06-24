Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 24 de junio

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy miércoles 24 de junio se actualizan con los valores promedio informados por las principales petroleras. A continuación, el detalle por empresa y producto.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2037.00
- Nafta Premium: $2316.00
- Gasoil: $2065.00
- Gasoil Premium: $2271.00
- GNC: $720.81
Precios Shell
- Nafta Súper: $2115.00
- Nafta Premium: $2413.00
- Gasoil: $2180.00
- Gasoil Premium: $2489.00
- GNC: $639.72
Precios Axion
- Nafta Súper: $2099.00
- Nafta Premium: $2429.00
- Gasoil: $2189.00
- Gasoil Premium: $2469.00
- GNC: $550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2035.00
- Nafta Premium: $2406.00
- Gasoil: $2180.00
- Gasoil Premium: $2446.00
- GNC: $569.00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597.00
- Nafta Premium: $1825.00
- Gasoil: $1754.00
- Gasoil Premium: $1899.00
- GNC: $529.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030.00
- Nafta Premium: $2223.00
- Gasoil Premium: $2389.00
- GNC: $709.00
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.