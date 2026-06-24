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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 24 de junio

Conocé los precios promedio de los combustibles en CABA y Provincia de Buenos Aires. YPF, Shell, Axion, Puma y más.

24 de junio, 2026 | 12.41

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy miércoles 24 de junio se actualizan con los valores promedio informados por las principales petroleras. A continuación, el detalle por empresa y producto.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2037.00
  • Nafta Premium: $2316.00
  • Gasoil: $2065.00
  • Gasoil Premium: $2271.00
  • GNC: $720.81

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2115.00
  • Nafta Premium: $2413.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2489.00
  • GNC: $639.72

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099.00
  • Nafta Premium: $2429.00
  • Gasoil: $2189.00
  • Gasoil Premium: $2469.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2035.00
  • Nafta Premium: $2406.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2446.00
  • GNC: $569.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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