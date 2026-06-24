Trump presiona a las petroleras para que bajen el precio del combustible

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a las principales petroleras de abusar de los consumidores al no reducir los precios del combustible pese a la fuerte caída del precio del petróleo crudo. En esa línea, ordenó al Departamento de Justicia investigar a las compañías del sector.

Los precios internacionales del petróleo continuaron retrocediendo este martes en los mercados globales, en medio de una mayor circulación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz y una disminución de los temores sobre posibles interrupciones en el suministro energético mundial.

La caída de las cotizaciones se produjo luego de que aumentara el número de embarcaciones que atraviesan uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio de crudo, una señal que los inversores interpretaron como un indicio de mayor estabilidad en la región tras varios días de tensión geopolítica.

Menor preocupación por el abastecimiento global

Durante las últimas semanas, el mercado energético había reaccionado con fuertes subas ante el riesgo de que el conflicto en Medio Oriente afectara el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula una parte significativa del petróleo comercializado a nivel mundial.

Sin embargo, los datos más recientes muestran que el flujo de tanqueros comenzó a normalizarse, reduciendo las expectativas de una eventual escasez de oferta. Como consecuencia, los contratos de referencia del crudo registraron nuevas bajas y profundizaron la corrección iniciada en jornadas anteriores.

Los operadores consideran que la continuidad del tráfico marítimo disminuye el riesgo inmediato de interrupciones en las exportaciones provenientes de los principales productores de la región.

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el mercado energético

Ubicado entre Irán y Omán, el estrecho de Ormuz es uno de los puntos neurálgicos del comercio internacional de hidrocarburos. Cada día transitan por allí millones de barriles de petróleo y derivados con destino a Asia, Europa y otras regiones del mundo.

Por esa razón, cualquier amenaza sobre la seguridad de esa ruta suele impactar rápidamente en los mercados financieros y energéticos, generando volatilidad en los precios del crudo.

La recuperación del tránsito marítimo fue interpretada por los inversores como una señal positiva, lo que contribuyó a moderar las cotizaciones y aliviar parte de la presión que había acumulado el mercado.

Los mercados siguen atentos a Medio Oriente

A pesar de la baja registrada en las últimas ruedas, los analistas advierten que la situación continúa siendo sensible y que los precios podrían volver a reaccionar ante cualquier novedad relacionada con la seguridad regional.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente siguen siendo uno de los principales factores que observan los operadores, especialmente por el peso que la región tiene en la producción y exportación global de petróleo.

Por el momento, la continuidad del flujo de buques a través del estrecho de Ormuz contribuye a disipar los temores de una interrupción en el abastecimiento y favorece una tendencia bajista en los precios internacionales del crudo.