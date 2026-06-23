Una encuesta golpea a Donald Trump: solo el 24% cree que la guerra con Irán valió la pena

A pocos meses de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que apenas uno de cada cuatro estadounidenses considera que la guerra impulsada por Donald Trump contra Irán justificó sus costos. Además, la mayoría de los consultados expresó dudas sobre la posibilidad de que la reciente tregua entre ambos países se mantenga en el tiempo.

El sondeo, realizado entre el 18 y el 22 de junio entre 1.262 adultos de todo el país, mostró también un deterioro en la imagen del mandatario republicano. La aprobación de Trump cayó al 34%, igualando el nivel más bajo registrado durante su segundo mandato y repitiendo el piso alcanzado en abril.

Según el relevamiento, solo el 23% de los estadounidenses cree que Estados Unidos quedó en una posición más sólida frente a Irán tras el conflicto. En contraste, un 35% considera que el país se encuentra en una situación peor que antes de la guerra, mientras que el resto señaló que la posición estadounidense no cambió o dijo no tener una opinión definida. La encuesta indicó que apenas el 24% de los ciudadanos opina que la confrontación con Irán valió los costos económicos y políticos que implicó. La mitad de los encuestados sostuvo que el conflicto no estuvo justificado, mientras que el resto no tomó una posición clara.

Asimismo, el 63% considera improbable que el acuerdo preliminar firmado entre Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, conduzca a una paz duradera entre ambas naciones. Entre los republicanos, aproximadamente la mitad se mostró escéptica sobre el futuro del entendimiento, mientras que entre los demócratas esa percepción alcanzó a ocho de cada diez consultados. Solo el 18% de los estadounidenses cree que el acuerdo podría garantizar una paz estable. Entre los votantes demócratas, ese porcentaje se reduce al 10%, mientras que entre los republicanos asciende al 34%.

Inflación, inmigración y desgaste político

Trump inició su actual mandato con una aprobación del 47%, pero su respaldo se fue erosionando en medio de una inflación persistente y de las polémicas generadas por su política migratoria, marcada por deportaciones masivas y episodios de violencia durante protestas de grupos proinmigración. La economía continúa siendo uno de los puntos más débiles para el presidente. Apenas el 22% de los consultados aprobó su gestión en relación con el costo de vida, un nivel cercano al mínimo registrado durante su presidencia e incluso inferior al que tenía su antecesor, Joe Biden, al finalizar su mandato.

La cuestión migratoria tampoco le ofrece mejores números: solo el 37% avaló la manera en que Trump maneja ese tema, la cifra más baja desde que regresó a la Casa Blanca.