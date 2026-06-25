"Barrelier se quebró": el testimonio clave en la investigación por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sigue sumando elementos para reconstruir qué ocurrió en las horas posteriores a su desaparición. Después de que se levantara el secreto de sumario, se dio a conocer la declaración de Matías, un inquilino de Claudio Barrelier que residía junto a su pareja en la casa del barrio Cofico, ciudad de Córdoba. Según su testimonio, observó una situación llamativa cuando volvió a la casa en la noche del 25 de mayo, momento en que la búsqueda de la adolescente en la provincia ya generaba preocupación entre los familiares y los allegados.

De acuerdo con el relato de Matías, al ingresar a la casa se encontró a Barrelier reunido con su madre, Viviana, y con Marianela Palmero, la mamá de una de sus hijas. El ambiente estaba cargado de preocupación, según describió el inquilino. En ese contexto, el principal sospechoso del caso -ahora detenido y acusado de ser el autor material del femicidio- le habría comentado que era señalado por ser una de las últimas personas que había visto a Agostina con vida.

Crisis y llanto de Barrelier en las primeras horas de búsqueda

El aspecto más relevante de esta declaración tuvo que ver con la reacción emocional que, según el hombre, tuvo Barrelier durante aquella conversación. Matías aseguró que el acusado se mostró abatido y mientras hablaba sobre la desaparición de la joven, se quebró.

El inquilino relató que Barrelier comenzó a llorar, se cubrió con una frazada y dejó de hablar abruptamente. La situación provocó que quienes estaban presentes abandonaran la habitación, mientras su madre permanecía a su lado. Para los investigadores, este episodio resulta de interés porque permite reconstruir el comportamiento del imputado en un momento clave en la causa.

La declaración también aportó detalles sobre las reacciones de quienes acompañaban al acusado durante las horas posteriores a la desaparición. Según Matías, Marianela Palmero permaneció en silencio durante toda la conversación y exhibía una expresión de desconcierto, como si intentara comprender lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, la Justicia contrasta esta actitud con la declaración de Palmero en el caso de privación ilegítima de libertad del 2025, por el que Barrelier estuvo preso por 20 días. En ese momento la pareja del imputado confirmó haber visto a la víctima cuando escapó: “Volvía de comprar con mi hija y al rato veo que sale de casa una chica joven en ropa interior y gritando que Claudio la había violado y luego que la había secuestrado”.

Según su testimonio, decidió llamar al 911. “Cuando salió, él me dijo que no la conocía, yo tampoco la conozco y no recuerdo cómo terminó esa causa, creo que sigue y de hecho aún no me devolvieron lo secuestrado en el marco de un allanamiento que hicieron”, agregó la mujer.