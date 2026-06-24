Un brujo de Ghana "libera" a Kane de un maleficio tras un partido sin goles

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Ghana

Por Lori ​Ewing

KANSAS CITY, EEUU, 24 jun (Reuters) - Un brujo ghanés anunció que había "liberado" ‌ya al ‌capitán de Inglaterra, Harry Kane, del hechizo que pesaba sobre él, después de que el delantero no logró marcar en el empate sin goles del martes en ​el Mundial.

Nana Kwaku ⁠Bonsam, que se autodenomina espiritualista, ‌había dicho antes del ⁠partido del Grupo L ⁠entre Inglaterra y Ghana que lanzaría un hechizo para impedir que Kane ⁠marque.

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"Ahora voy a liberar a ​Harry Kane para que, ‌en su próximo ‌partido, pueda marcar. Harry, iré a ⁠visitarte. No te ofendas. Somos amigos", dijo Bonsam en un video publicado en las redes ​sociales.

Kane marcó ‌dos goles en la victoria por 4-2 ante Croacia en su debut en el Mundial, pero contra Ghana el ⁠delantero del Bayern de Múnich desperdició su mejor ocasión al enviar el balón por encima del larguero en el tiempo de descuento, privando así a Inglaterra de una victoria que ‌le habría asegurado el pase a la fase eliminatoria.

Sin embargo, Kane dijo que no se estaba obsesionando con el fallo de última hora ‌del martes.

"Estaba esperando a que se me presentara una oportunidad como esa", explicó. "Se ‌presentó y ⁠simplemente no conseguí conectar bien con el balón. Pero ​llevo suficiente tiempo como delantero como para saber que no siempre entran".

(Editado en español por Carlos Serrano)