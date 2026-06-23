Inglaterra y Ghana empataron sin goles en la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra igualó sin goles ante Ghana en la segunda fecha del Grupo L.

Inglaterra enfreta a Ghana este martes a las 17 (hora argentina) por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026. Un partido que definirá la clasificación para el que se lleve la victoria ya que ambos se quedaron con el triunfo en el partido inicial. En el caso de los "Tres Leones" llegan de ganar por 4 a 2 frente a Croacia, mientras que el equipo africano logró imponerse por 1 a 0 de manera agónica versus Panamá.

El equipo británico es uno de los candidatos a ganar esta Copa del Mundo, pero tiene la presión de tener que demostrar que está a la altura de poder dar la batalla por el título después de varios pasos en falso. Es que cuenta con una de sus mejores generaciones, pero hasta ahora no ha logrado traducirlo en títulos y aquel campeonato mundial de 1966 parece quedar muy lejos en el tiempo.

Por dónde ver Inglaterra contra Ghana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcto de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Inglaterra y Ghana será transmitido por DSports, Flow, Paramount + y Telefe.

Ghana recupera un jugador clave para enfrentar a Inglaterra

Ghana afrontará este compromiso con la posibilidad de recuperar a una de sus principales figuras. El mediocampista Thomas Partey estará nuevamente a disposición del entrenador Carlos Queiroz después de haberse perdido el debut del seleccionado africano. Su ausencia en el primer encuentro se debió a que las autoridades canadienses no le permitieron ingresar al país, donde Ghana disputó su estreno mundialista en Toronto, debido a causas judiciales pendientes que involucran al futbolista.

Con el partido programado en territorio estadounidense, el volante podrá reincorporarse al equipo y todo indica que ocupará un lugar en la formación titular. De confirmarse su presencia desde el arranque, reemplazaría a Elisha Owusu en la mitad de la cancha, aportando experiencia, recuperación y salida de balón en una zona clave del campo.

La duda de Tuchel en Inglaterra

Inglaterra quiere sumar de a tres de nuevo.

Las principales dudas de Thomas Tuchel pasan por la delantera y la defensa de Inglaterra. En ataque, el entrenador evalúa darle la titularidad a Marcus Rashford en lugar de Anthony Gordon, quien no terminó de convencer en el estreno mundialista y aparece como el eslabón más cuestionado del frente ofensivo inglés. En tanto, el técnico alemán analiza modificar la zaga central con el ingreso de Marc Guéhi por Ezri Konsa, para acompañar a John Stones y buscar una mayor solidez defensiva en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones de los Tres Leones en el torneo.