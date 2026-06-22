Es como un paraíso europeo, pero queda en Chubut: el increíble oasis del sur que fue elegido para competir entre los mejores del mundo (Foto: Gobierno de Chubut)

Entre los diferentes incríbles destinos que hay en Argentina, al noroeste de la provincia de Chubut se encuentra un pueblo que fue elegido para representar al país entre los mejores del mundo: Puerto Pirámides. Se trata del único centro urbano dentro del Área Natural Protegida Península Valdés rodeado de kilómetros de playas y miradores naturales.

Así es el Puerto Pirámides, el pueblo paradisíaco elegido para competir entre los mejores del mundo

El pueblo de Puerto Pirámides se caracteriza por sus paisajes increíbles y una gran tranquilidad, ya que cuenta con solo 511 habitantes, de acuerdo al último Censo de 2022. Rodeado de kilómetros de playa para caminar, en el lugar se destacaqn sus cerros, médanos, acantilados y miradores naturales.



Puerto Pirámides se caracteriza por sus kilómetros de playa y el avistaje de ballenas (Foto: Gobierno de Chubut)

Si bien es un pequeño poblado dentro de la Península de Valdés, declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el centro urbano cuenta con alojamientos, restaurantes, cafeterías, almacenes, estación de servicio y diferentes actividades para que disfruten los turistas.

Entre sus principales actividades se destaca el avistaje de Ballenas Francas, entre junio y diciembre. Se trata de una experiencia asombrosa donde se puede ver a ejemplares junto a sus crías, cortejos, saltos y colas. Mintras que entre en octubre y noviembre o en marzo y abril, se puede disfrutar del avistamiento de Orcas. También se puede ver de cerca lobos, elefantes marinos y pingüinos.

Además, cuenta con playas y aguas cristalinas ideales para descansar y desconectar. En el mar, los turistas y locales suelen realizar actividades acuáticas como kayak, buceo, snorkeling con lobos marinos, pesca embarcados y hasta stand up paddle debido a la tranquilidad de las aguas del Golfo. También sus increíbles paisajes y acantilados se pueden conocer al hacer trekking o mountain bike.

Por qué Puerto Pirámides fue elegido para competir entre los mejores pueblos del mundo

El pueblo chubutense fue elegido para represente a Argentina en la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo que reconoce a localidades rurales que logran preservar su patrimonio cultural y natural, mientras poseen propuestas turísticas sostenibles y responsables que fomentan la economía regional.

Entre los aspectos que se evaluan para competir se encuentran la conservación de la identidad local, la protección del paisaje, la participación de la comunidad y el impulso a las economías regionales.

El lugar fue elegido para representar a Argentina entre los mejores destinos del mundo (Foto: Gobierno de Chubut)

¿Cómo se puede llegar al Puerto Pirámides?

El Puerto Pirámides se encuentra a 1430 kilómetros de Buenos Aires y a 99 kilómetros de Puerto Madryn y a 158 kilómetros de Trelew, estás últimas dos son las unicas ciudades con aeropuerto de la provincia de Chubut. Los visitantes pueden acceder por la ruta provincial N° 2, que ingresa a la Península desde la ruta nacional N° 3.