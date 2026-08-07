Chau celulares impagables: cómo conseguir el nuevo Motorola Razr plegable por poco más de 1.000 pesos al mes

Un celular plegable siempre sonó a lujo reservado para pocos bolsillos, pero esa barrera se achica cada vez más rápido. En Mercado Libre ya se puede conseguir uno con cuotas que rondan lo que cualquiera pagaría por un celular convencional de gama media.

El Motorola Razr 60 se encuentra actualmente en Mercado Libre a 15.707 pesos, una opción mucho más accesible que su hermano mayor, el Razr 60 Ultra, para quienes quieren dar el salto al formato plegable sin gastar tanto. La tienda ofrece la posibilidad de pagarlo a 12 meses sin intereses, con cuotas de 1.308 pesos.

Cómo bajar todavía más el precio

Además del plan de cuotas, Mercado Libre ofrece el Plan Canje para este modelo: entregando el celular viejo, se puede obtener una bonificación que reduce el monto a pagar y deja solo la diferencia entre ambos equipos. La compra también queda cubierta por la protección al comprador de la plataforma, con envío gratis y devoluciones sin costo durante los primeros 30 días.

Qué trae el Motorola Razr 60

El equipo combina una pantalla externa de 3.6 pulgadas con una pantalla plegable pOLED de 6.9 pulgadas en Full HD+. Su formato abre posibilidades para fotos y video, como usar la pantalla externa como visor (Dual Preview), armar sesiones tipo cabina de fotos o convertirlo en videocámara con el equipo doblado. Suma bocinas con Dolby Atmos y funciones de moto ai que ofrecen sugerencias según el contenido que se está viendo en pantalla.

Ficha técnica y por qué conviene

Por dentro corre con un procesador MediaTek Dimensity 7400X, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, con conectividad 5G y compatibilidad con eSIM. La cámara trasera combina sensores de 50 y 13 megapixeles, mientras que al frente hay uno de 32 megapixeles. La batería es de 4.500 mAh, con carga rápida capaz de recuperar varias horas de uso en apenas 15 minutos, y quienes tengan suscripción a Meli+ pueden acceder a beneficios adicionales sobre la compra.