Nacionalistas rusos buscan prohibir participación electoral de partido antibélico por "traidores"

La Corte Suprema de Rusia anunció el viernes que estudiará una demanda para ‌impedir que Yabloko, el ‌único partido registrado oficialmente que se opone a la guerra de Moscú en Ucrania, se presente a las elecciones parlamentarias de septiembre.

La demanda fue presentada por Rodina, o "Patria", un pequeño partido nacionalista proKremlin cuyo líder, Alexei Zhuravlev, denunció a Yabloko como ​un movimiento respaldado ⁠por Occidente empeñado en desacreditar las elecciones ‌y a la propia Rusia.

En una declaración ⁠en video, Zhuravlev dijo que "estamos ⁠erradicando a los traidores a la patria para asegurarnos de que no tengan cabida en nuestro país. No ⁠tienen cabida ni en la Duma Estatal ​ni en el país. Estamos firmemente ‌convencidos de ello. Lucharemos ‌y derrotaremos tanto al enemigo externo como al ⁠interno".

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Incluso en el contexto de la Rusia en tiempos de guerra, donde muchos críticos del Kremlin han sido encarcelados u obligados a huir al ​extranjero, el ‌lenguaje usado contra un partido político registrado resultaba muy amenazante. El caso se examinará el lunes.

Yabloko acusó a Zhuravlev de realizar declaraciones difamatorias contra el partido y dijo que ⁠interpondrá su propia demanda para proteger su reputación.

"Quieren apartarnos de las elecciones porque defendemos la paz, mientras que ellos quieren prolongar la tragedia (de la guerra) de forma indefinida", dijo el líder de Yabloko, Nikolai Rybakov, en Telegram.

Se espera que el partido dominante, Rusia Unida, ‌que respalda al presidente Vladimir Putin, gane las elecciones con facilidad. Sin embargo, las autoridades han tomado medidas para acallar las voces contrarias a la guerra en un momento en el que, dicen, Rusia necesita ‌mantenerse unida frente a un Occidente hostil.

El lenguaje utilizado por Zhuravlev para justificar la demanda contra Yabloko recuerda ‌al empleado por ⁠Putin en los primeros meses de la guerra, cuando advirtió a los rusos ​que estuvieran en guardia contra la "escoria y los traidores" que había entre ellos y que los expulsaran como si fueran moscas.

(Editado en español por Carlos Serrano)