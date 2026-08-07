Dos inquilinos que vivían en la casa de Claudio Barrelier fueron detenidos en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega y de este modo ya son seis los arrestados en la investigación por el brutal crimen de la adolescente en la provincia de Córdoba. Fuentes del caso confirmaron que se trata de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz. Ambos están acusados del delito de encubrimiento agravado. El arresto de esta pareja de inquilinos se suma a las detenciones de Barrelier, Osvaldo Fassetta , Soledad Andreani y Marianela Palmero, quienes ya se encontraban detenidos por su participación en el crimen.

La pericia acústica, clave para las nuevas detenciones

Como ocurrió en otro de los casos, el resultado de la pericia acústica permitió determinar que quienes estaban en la vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo 878 en la noche del asesinato escucharon lo que ocurrió. En este sentido, se supo que Córdoba y Ascarruz llegaron al domicilio el sábado 23 de mayo por la noche y permanecieron allí hasta el día siguiente por lo que, para los investigadores, algo debieron haber escuchado. Esta evidencia fue determinante para que la Justicia avanzara con los arrestos de los inquilinos, que hasta ahora permanecían en libertad a pesar de haber estado en la escena del crimen.

El pedido de la abogada del papá de Agostina

Días atrás, Fernanda Alaniz, abogada del papá de la víctima, dialogó con la prensa y confirmó que pidió los arrestos de Viviana, progenitora de Barrelier; una de las hermanas; y los tres inquilinos que residían en la casa. La letrada sostuvo desde el principio que era lógicamente imposible que nadie hubiera escuchado nada en una vivienda tan pequeña y con tantas personas en su interior. Ahora, con la detención de los dos inquilinos, se cumple parcialmente ese pedido, aunque la madre y la hermana de Barrelier aún no han sido detenidas, y la Justicia deberá evaluar si existen pruebas suficientes para avanzar también contra ellas.

El estado actual de la causa

En este tramo de la investigación ya hay seis detenidos. Cinco de los seis acusados —Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz— están señalados por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Barrelier se le atribuye el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio). La causa sigue en etapa de investigación y la Justicia continúa analizando nuevas pruebas para determinar si hay más responsables del crimen que aún no han sido detenidos. El pedido de la familia de Agostina de sumar más imputados refleja la convicción de que el crimen no fue cometido por una sola persona y que el círculo de responsables podría ser más amplio de lo que la Justicia ha determinado hasta el momento.