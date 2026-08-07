Take-Two informa de "reservas sin precedentes" para el GTA VI

Por Deborah Mary Sophia
7 ago (Reuters) - Take-Two Interactive anunció el viernes que está viendo una demanda "sin precedentes" de "Grand Theft Auto VI", antes del lanzamiento del videojuegos superventas, previsto para noviembre.
Take-Two comenzó a aceptar reservas para "GTA VI" el 25 de junio, lo que supuso el fin de la larga espera para el lanzamiento del juego, que ha sufrido varios retrasos. Se espera que el título genere miles de millones de dólares para la empresa a los pocos días de su lanzamiento.
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"Nuestras reservas son excepcionales. Nadie ha visto nunca nada parecido en Take-Two ni en el sector (...) El nivel de reservas no tiene precedentes y es asombroso, pero es tan inaudito que simplemente no sabemos cómo se traducirá en ventas", dijo el presidente ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, en una conferencia tras la publicación de resultados.
"Una de las razones por las que no modificamos nuestras previsiones es, para que quede claro, que aún no hemos vendido ni una sola unidad. Y una reserva se puede cancelar… Y es que no creemos en cantar victoria antes de tiempo", agregó.
Con "GTA VI", Take-Two busca superar el éxito de su predecesor, "GTA V", uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, con más de 230 millones de unidades desde su lanzamiento en 2013.
Los inversores han estado muy atentos a cualquier anuncio sobre un modo multijugador en línea para "GTA VI", con la esperanza de que Take-Two repita el éxito de "GTA V Online", que ha sido una fuente constante de ingresos para la empresa mucho tiempo después del lanzamiento original.
Con información de Reuters