Conflicto diplomático: piden informes a Milei por el riesgo en las exportaciones con Brasil

El diputado nacional del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, pidió que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre “el impacto comercial, productivo e institucional” de la degradación de la relación diplomática con Brasil, “con especial foco en la amenaza que representa el conflicto para las plantas industriales y el polo automotriz de la Provincia de Buenos Aires”.

Esta semana se conoció que el gobierno de Brasil decidió retirar de forma “permanente” a su embajador en el país, Julio Bitelli, luego de los reiterados insultos del presidente Javier Milei a su par Luiz Inácio Lula da Silva, según indicaron fuentes del gobierno de Brasil a El Destape.

El diputado nacional del Frente Renovador, Sebastián Galmarini

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Después de participar en la nominación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de cara a las elecciones de octubre próximo y calificar a Lula de "chorro" y "presidiario", Milei ratificó sus insultos y descalificaciones contra la máxima autoridad de Brasil en su entrevista con LN+ el domingo pasado.

Al respecto, el legislador nacional presentó un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar a Javier Milei -a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto- que “informe el impacto económico, comercial e institucional” tras la decisión del gobierno de Brasil de “retirar”a su embajador, Julio Bitelli, y ‘degradar la representación diplomática en el país al nivel de Encargado de Negocios”.

"Cuando hablamos de relaciones internacionales, y sobre todo con países de importancia para el nuestro, no se trata de ideologías ni de afinidad, sino de cuidar los intereses de la Argentina y de los argentinos", señaló Galmarini.

Los puntos clave del pedido de informes

Sobre el impacto comercial y balanza bilateral, el diputado exigió el “estado actualizado de las exportaciones e importaciones, junto con la evaluación oficial sobre el riesgo de profundizar el déficit comercial”.

En particular, se refirió al impacto productivo en la Provincia de Buenos Aires, por lo que solicitó que se realice una “proyección sobre las industrias exportadoras bonaerenses, con especial énfasis en el polo automotriz (plantas de Zárate, El Palomar y General Pacheco) orientado masivamente al mercado brasileño”.

En ese sentido, entre los fundamentos se destaca que la Provincia concentró en 2025 más de USD 31.600 millones en exportaciones (36,4% del total nacional), de los cuales USD 6.801 millones correspondieron al rubro de material de transporte terrestre, clave para el sostén del empleo regional.

En materia de agenda internacional, y sobre el MERCOSUR en particular, pidió una “evaluación sobre el retraso o afectación de los trámites y negociaciones en curso en el bloque regional”. Finalmente, solicitó realizar una plan de mitigación y canales de recomposición: pidió “acciones y cronograma previstos para normalizar el vínculo y reestablecer la interlocución diplomática de carrera”.