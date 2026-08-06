Susana Rinaldi, 90 años: "Que Néstor muriera joven es algo que nunca le perdonaré a la vida"

Las palabras de Susana Rinaldi durante una entrevista en 2018 aún tienen vigencia para muchos, ya que es una de las voces más emblemáticas del tango y la canción popular. La artista evocó la irrupción de Néstor Kirchner en la escena nacional y contrapuso aquel período con la coyuntura socioeconómica que atravesaba el país durante la gestión de Mauricio Macri.

Al recordar los primeros años de los 2000, "La Tana" no dudó en calificar como determinante la figura del expresidente al momento de abordar el endeudamiento externo. "Nunca me voy a olvidar el día, muy importante para mí, al ver aparecer en la televisión a un tipo alto, apuesto, decidido que fue Néstor Kirchner. Apareció y dijo: '¡Hay que pagar la deuda y no se habla más de la deuda!' ¡Y pagó la deuda! No necesitó que la gente se empobreciera", le dijo a Infobae.

En su relato, la cantante expresó además el impacto personal que le produjo el prematuro deceso del mandatario santacruceño en 2010, asegurando que su partida le quitó al país pautas de conducción que creía perdidas. Susana Rinaldi demostró una profunda desazón respecto al escenario económico de 2018; comparó el clima de época con la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro en la calidad de vida de la sociedad.

"Que después de eso aparezca esto, ¡que es una catástrofe! Estoy muy grande ya para escuchar esto y dan ganas de llorar. Veo las cosas que pasan, la gente que antes se preparaba para la cena de fin de año con expectativa. Y acá estamos, aguantando una vez más. ¡No hay derecho!", sostuvo Rinaldi en pleno mandato de Mauricio Macri.

Susana Rinaldi.

Con la franqueza que la caracterizó a lo largo de su carrera tanto artística como política, la intérprete sintetizó la impotencia frente a los ciclos recurrentes de crisis en la Argentina, reivindicando la soberanía económica como un pilar indispensable para el bienestar general.

Néstor Kirchner.

Las palabras de Susana Rinaldi sobre su vínculo con Cortázar

En diálogo con este medio, Rinaldi evocó la complejidad de triunfar en Europa mientras la Argentina atravesaba su etapa más oscura, rescatando el apoyo recibido en Francia y el impacto de los vínculos que construyó en ese período: "Extrañé mucho, pero nunca me callé la boca. Y los franceses me ayudaron mucho a saber vivir. Fueron años que pasé, con momentos lindos y con otros de introspección. Estuve metida hacia dentro un tiempo".

"Hoy me pienso una rara avis que convive en un presente totalmente cambiado. Volviendo a Francia, una de las cosas que más agradezco fue haber podido conocer compañeros de vida maravillosos que de otra forma no se hubieran cruzado en mi camino", agregó. Entre esos lazos entrañables surgidos en París, "La Tana" recordó con profunda emoción su primer encuentro con Julio Cortázar, revelando la fascinación inmediata que sintió por el escritor y el lugar central que ocupó en su vida afectiva: "Todo comenzó con una reunión en París. Gente que había conocido allá me invitó, sin decirme que me iba a encontrar con Julio. Fue uno de los grandes amores de mi vida, me fascinaba su forma de ser. De hecho, lo estoy viendo ahora".