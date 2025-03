"Su vida": emoción en el tango por lo que se reveló de Susana Rinaldi.

Susana Rinaldi es una de las cantantes más respetadas de tango en Argentina y es reconocida internacionalmente por su aporte a la cultura. En este marco, en las últimas horas se dio a conocer que la cantora tendrá un merecido homenaje en 26ª edición del BAFICI con una película dedicada a su trayectoria.

El Festival de cine independiente que se celebra en la Ciudad de Buenos Aires del 1 al 13 de abril tendrá una película en la sección Música dedicada a Susana Rinaldi. En la presentación de Susana Rinaldi, libre, Vanesa Fognani indicó: "Susana Rinaldi ha sabido conquistar un lugar de honor en el mundo del tango. Su amor por la literatura y las palabras la llevó primero al teatro y luego al tango y sus poetas".

"Recorremos su vida a través de imágenes de archivo, mientras su voz nos guía con lecturas de tangos y autores elegidos. Un documental sobre Susana Rinaldi, la Tana, la Rinaldi, la Piaf argentina, no puede ser solo un repaso de su vida: tiene que ser un tango en sí mismo. Una melodía que se estira entre la bohemia y el exilio, entre la voz y la ciudad, entre el tiempo y la memoria. Dividida en capítulos, cada tango —“Malena”, “A pesar de todo”, “Compañeros del alma”, “Tinta roja”— abre puertas a su mundo: la familia, la maternidad, los amigos. Imágenes de archivo se funden con una Buenos Aires que resiste en su voz: el Obelisco en la noche, el Café Tortoni en penumbras, la calle Corrientes como testigo de un tiempo que se niega a desvanecerse. Y entonces la música irrumpe. Su voz quiebra el silencio y estremece, como solo el tango sabe hacerlo", cerró Fognani en sus palabras del catálogo sobre la película documental.

La directora Isabel Marcenaro Bouter nació en 1959, en Buenos Aires, y vive en París desde los 10 años. Estudió arquitectura, y paralelamente su pasión por el cine la llevó a perfeccionarse en escritura y realización. Dirigió dos cortos y un largo documental sobre la identidad.

El tango quedó atónito por lo que reveló la hija de Susana Rinaldi: "No me gusta"

Ligia Piro, hija de la reconocida cantante de tangos Susana Rinaldi y del bandoneonista Osvaldo Piro, rompió el silencio para develar una historia de su intimidad como madre y de su infancia entre músicos. "Cuando me hicieron partícipe ya no quería ir", reveló la cantante.

En una entrevista en el programa Sola en los bares (Radio Conexión Abierta) Ligia Piro habló de cómo hace para ser madre y llevar una carrera artística en paralelo, y explicó: "creo que las dos cosas se pueden hacer, una tironea más que la otra por momentos. Para mí es más importante la familia. ¿Puedo llegar a relegar cosas de la carrera por la familia? Sí, a veces, puede ser. No suelo hacer viajes extensos, no me gusta alejarme de mis hijos mucho tiempo y cuando puedo sumar alguno en un viaje, me gusta la situación y a ellos también. Nada es obligado, nada lo hacemos porque hay una norma. Lo vamos viendo".

Además, la cantante sostuvo cómo fue ser joven con dos padres artistas: "Cuando me hicieron partícipe ya no quería ir. También me pasaba para el otro lado. Sabes que creo que pertenezco a una generación de padres separados, que somos padres, porque también lo veo en mis amigos. Sigo teniendo mucho contacto con mis amigos del colegio, y somos otro tipo de padres. Dándole mucha bola a lo que es la crianza y el acompañamiento en el crecimiento del chico. Me parece que es fundamental. A mí me gusta eso y siento que me hubiera gustado que hagan eso conmigo".