Música, gastronomía y tradición: Bariloche cierra una histórica temporada de invierno con la Fiesta Nacional de la Nieve.

En medio de una exitosa temporada de invierno con casi un 90% de ocupación durante el mes de julio, Bariloche se prepara para un evento muy especial en agosto. Precisamente, la ciudad sumará la edición 55° de la Fiesta Nacional de la Nieve, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto y será otro de los grandes atractivos para quienes visiten Bariloche desde distintos puntos del país y, especialmente, desde las localidades de la región.

La celebración combinará la tradición y la identidad local con una agenda renovada para toda la familia, que incluirá shows de Luck Ra, Ángela Leiva, Los Auténticos Decadentes, Topa, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Turf y Sele Vera, junto con bandas locales, DJs, gastronomía, juegos, actividades recreativas y un espectáculo de drones, además de las propuestas tradicionales que forman parte de una de las fiestas más representativas de Bariloche.

La gran celebración culminará el domingo 16 con el histórico Concurso de Hacheros, propuestas gastronómicas y culturales, la elección de la Reina Nacional de la Nieve y los recitales de Turf y Los Auténticos Decadentes en el Centro Civico. Un nuevo espectáculo de drones pondrá el cierre a cuatro días de fiesta.

Con buenas condiciones de nieve y propuestas para todos los públicos, desde el Emprotur, una de las empresas de turismo más importantes que trabajan en la zona, mantienen muy buenas expectativas para agosto, un mes históricamente elegido por los aficionados al esquí y el snowboard, pero también por quienes buscan disfrutar de la montaña, la naturaleza y la ciudad con mayor tranquilidad.

“Bariloche combina un centro de esquí de nivel internacional con una ciudad activa, conectada y preparada para recibir a diferentes públicos. Esa diversidad nos permite ofrecer una experiencia integral y seguir siendo uno de los destinos más elegidos del invierno argentino”, concluyó Guzmán.

Ocupación histórica en Bariloche: una noticia que emociona al turismo nacional

La importante afluencia de visitantes se vio favorecida por la llegada oportuna de la nieve, que cubrió la ciudad y las montañas durante uno de los momentos de mayor movimiento turístico. Las precipitaciones permitieron disfrutar de excelentes condiciones de cantidad y calidad de nieve, tanto para quienes practican esquí y snowboard como para las familias que buscan vivir una experiencia invernal.

El presidente del Emprotur y secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, destacó el impacto de esta afluencia en el conjunto de la actividad económica de la ciudad.

“Estos niveles de ocupación representan movimiento para los alojamientos, la gastronomía, las agencias de viajes, los comercios y todos los sectores que forman parte de la cadena turística. Estamos transitando una temporada muy positiva, que todavía tiene mucho por delante y que nos permite mirar agosto con excelentes expectativas”, señaló.

Música, gastronomía y tradición: Bariloche cierra una histórica temporada de invierno con la Fiesta Nacional de la Nieve.

La temporada cuenta también con una conectividad aérea histórica, con una cantidad récord de vuelos que vinculan Bariloche con los principales centros emisores de la Argentina y con mercados internacionales. Las frecuencias directas desde Brasil fueron especialmente importantes para acompañar la fuerte demanda proveniente de ese país.

La amplia oferta de vuelos facilitó además la llegada de turistas nacionales desde diferentes puntos del territorio y permitió sostener un flujo constante de pasajeros durante las distintas etapas de las vacaciones de invierno. La directora ejecutiva del Emprotur, Natacha Vázquez, remarcó que los resultados son producto de una estrategia sostenida y de la articulación entre el sector público y el privado.

“La temporada se construye durante todo el año. Trabajamos para que Bariloche esté presente en los mercados prioritarios, genere nuevos vínculos comerciales y pueda mostrar toda la diversidad de experiencias que ofrece. El desafío ahora es sostener este movimiento durante las próximas semanas y continuar fortaleciendo al destino”, expresó.