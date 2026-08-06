Tenembaum se pudrió en vivo y contó cuál fue la "gota que rebalsó el vaso" con Milei: "Integridad"

Tenembaum se pudrió en vivo y contó cuál fue la "gota que rebalsó el vaso" con Milei.

El periodista Ernesto Tenembaum analizó el retroceso del gobierno de Javier Milei con la reforma de la Ley de Tierras y sostuvo que la polémica excede el contenido del proyecto.

En Radio con Vos, Ernesto Tenembaum sostuvo que el fracaso del Gobierno para avanzar con las modificaciones a la Ley de Tierras, incluidas en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, terminó convirtiéndose en el disparador de un debate político mucho más amplio. "La ley que quiso aprobar el Gobierno, y fracasó el intento de aprobarla, fue un catalizador de una discusión mucho más amplia sobre qué es este gobierno y de qué manera defiende la integridad de nuestro país", afirmó.

Cuál fue "la gota que rebalsó el vaso"

Tenembaum aseguró que amplios sectores de la sociedad consideran que el Gobierno "no defiende ni la integridad ni los intereses, ni siquiera la dignidad y el orgullo" del país. En ese marco, interpretó que la reforma de la Ley de Tierras terminó funcionando como un punto de quiebre. "Cuando aparece una ley que quita límites y después aumenta el techo de tierras que pueden comprar los extranjeros en este país, de repente eso fue como la gota que rebalsó el vaso y generó una reacción realmente muy fuerte", expresó.

Tenembaum se pudrió en vivo y contó cuál fue la "gota que rebalsó el vaso" con Milei.

Finalmente, sostuvo que el conflicto no puede analizarse de manera aislada y mencionó distintos gestos políticos de la gestión libertaria. Como ejemplo, recordó la participación de Javier Milei en la celebración del 4 de julio en la embajada de Estados Unidos