Ideal para las +50: el corte de pelo francés de Penélope Cruz que es tendencia este 2026

Así es el corte de pelo francés de Penélope Cruz (52 años), que vuelve con fuerza este 2026.

Penélope Cruz, la icónica actriz española de 52 años, se robó todas las miradas en las redes sociales con su nuevo corte de pelo francés, inspirado en la década del 70, que ya se convirtió en uno de los favoritas de los estilistas para este 2026. La gran ventaja que tiene es que no es ni muy largo, ni muy corto, y enmarca el rostro perfectamente.

Se trata del llamado baby Birkin, una versión renovada del clásico flequillo que inmortalizó Jane Birkin y que hoy vuelve a marcar tendencia con un aire mucho más fresco y moderno, explican expertos en moda de British Vogue. A diferencia del tradicional, este estilo es apenas más corto y cae justo por encima de las cejas, logrando un resultado delicado, elegante y muy favorecedor.

Aunque recuerda al famoso flequillo francés de los años 60 y 70, el baby Birkin no llega a ser un microflequillo. La clave está en que mantiene una longitud suficiente para enmarcar la mirada sin cubrir completamente las cejas ni extenderse demasiado hacia las sienes, lo que le aporta un efecto más suave y natural, ideal si querés un resultado natural.

Cómo es el baby Birkin, el corte de pelo de Penélope Cruz que es furor este 2026

En el caso de Penélope Cruz, el look se completa con un corte de media melena de inspiración francesa y sutiles mechas en tonos miel alrededor del rostro, que iluminan las facciones y aportan un efecto rejuvenecedor. El flequillo, además, está ligeramente desfilado y con textura, evitando el acabado rígido y recto que puede endurecer las expresiones.

Este tipo de corte resulta ideal para quienes buscan un cambio de imagen sin modificar demasiado el largo del cabello. Además, ayuda a destacar los ojos, las pestañas y las cejas, convirtiéndose en una excelente opción para quienes desean darle protagonismo a la mirada. Si estás pensando en sumarte a esta tendencia, lo importante es pedir un flequillo que quede apenas por encima de las cejas y con movimiento.

Puede llevarse ligeramente abierto, con algunas capas o pequeños huecos para conseguir ese efecto desenfadado tan característico del estilo francés. Para que conserve su forma y siga luciendo prolijo, será necesario realizar pequeños retoques cada pocas semanas. Con un mantenimiento sencillo y un peinado natural, el baby Birkin promete convertirse en uno de los cortes de cabello más elegantes y buscados de la temporada primavera-verano 2026.

Por qué favorece a las +50

Además de ser una de las grandes tendencias de 2026, el flequillo baby Birkin resulta especialmente favorecedor para las mujeres mayores de 50. Al caer suavemente sobre la frente, ayuda a disimular las líneas de expresión, suaviza las facciones y dirige la atención hacia la mirada, logrando un efecto rejuvenecedor sin necesidad de un cambio de look drástico.

Otro de sus puntos fuertes es que aporta movimiento y frescura al rostro. Combinado con una media melena o un corte en capas, crea una apariencia más liviana y moderna, además de adaptarse con facilidad a distintos tipos de cabello. Por eso, cada vez más estilistas lo recomiendan como una opción elegante, versátil y de bajo mantenimiento para renovar la imagen después de los 50.