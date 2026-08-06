Quiénes son las tres actrices que interpretan a Moria Casán en la serie de Netflix

La vida de Ana María Casanova, popularmente conocida como Moria Casán, llega a la pantalla de Netflix en una biopic esperada que promete repasar la trayectoria de una de las actrices más emblemáticas del espectáculo argentino. Para dar vida a la diva en distintas épocas, la producción apostó por un elenco estelar encabezado por tres reconocidas actrices de gran trayectoria, encargadas de encarnar la personalidad desbordante y la sensibilidad de "La One".

Moria Casán en tres rostros consagrados de Argentina

El desafiante rol protagónico de la serie se divide entre tres artistas que representan distintas generaciones y matices del arte escénico nacional:

Sofía Gala Castiglione: la propia hija de Moria interpreta a su madre en los inicios de su juventud. Con una carrera en cine ( El resultado del amor , Alanis , por la que ganó la Concha de Plata en San Sebastián) y una impronta en el teatro independiente, aporta una mirada íntima y natural para revivir los primeros pasos artísticos de Moria.

Griselda Siciliani: encargada de ponerse en la piel de Moria durante su etapa adulta de consolidación profesional. Siciliani cuenta con una trayectoria en comedia musical ( Sugar ), televisión ( Educando a Nina , Envidiosa ) y cine ( Bardo ), destacándose por su gran versatilidad escénica y carisma.

Cecilia Roth: una de las actrices argentinas más reconocidas internacionalmente, ganadora de dos Premios Goya, quien ha trabajado con Pedro Almodóvar en títulos fundamentales como Todo sobre mi madre. Roth asume el papel en la fase de madurez de Moria, aportando dramatismo y elegancia para reflejar su faceta de leyenda mediática y figura consagrada.

Sofía Gala Castiglione, Moria Casán, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. (Crédito de foto: Netflix)

La serie "Moria": producción, etapas y fecha de estreno

Titulada sencillamente Moria, la miniserie consta de ocho episodios creados, escritos y dirigidos por Javier Van de Couter, bajo la producción ejecutiva de About Entertainment, compañía liderada por Armando Bó. La ficción recorre minuciosamente la transformación de Ana María Casanova en la imponente figura del espectáculo: desde sus comienzos en el circuito del teatro de revistas, su paso triunfal por el cine picaresco y los grandes éxitos televisivos, hasta los sonados escándalos mediáticos y sus complejas relaciones personales.

Además, la producción aborda con cuidado las luces y sombras de su vida privada, ofreciendo una mirada íntima detrás de la armadura del mito popular. Con estreno programado para el 14 de agosto de 2026, la propuesta se posiciona como una de las apuestas locales más ambiciosas de la plataforma para retratar en detalle la cultura pop de Argentina.