Reparto de "Moria", la serie de Moria Casán en Netflix: elenco y lista de actores

Griselda Siciliani interpreta a Moira en serie de Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix prepara uno de sus proyectos más llamativos en el terreno de las biopic: una serie dedicada a la vida de Moria Casán, figura central del espectáculo argentino durante más de cuatro décadas. El proyecto, aún sin fecha confirmada de estreno, promete recorrer los momentos más icónicos, y también los más polémicos, de una carrera marcada por la reinvención constante.

La serie buscará capturar el espíritu irreverente, frontal y magnético que convirtió a Moria en un ícono cultural. Desde sus inicios en el teatro de revistas hasta su consolidación como diva mediática, el relato combinará drama, humor ácido y una fuerte impronta estética ligada al mundo del show.

Elenco de "Moria", la serie

Uno de los puntos más atractivos del proyecto será su elenco, que tendrá el desafío de interpretar a figuras muy reconocibles del ambiente artístico y televisivo argentino. Según trascendió, la serie apostará por un mix de actores consagrados y nuevas caras para dar vida a los distintos momentos de la historia.

Sofía Gala Castiglione : interpretará a Moria en su juventud. Hija de la propia diva, aportará una mirada íntima y singular sobre los primeros pasos de su madre en el mundo del espectáculo.

Griselda Siciliani : encarnará la etapa de ascenso y consolidación, cuando Moria se convierte en una figura central del teatro de revistas y la televisión.

Cecilia Roth: dará vida a la Moria más madura, la figura mediática consagrada, con fuerte presencia en televisión y en el debate público.

Sofía Gala Castiglione, Moria Casán, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. (Crédito de foto: Netflix)

Además, contará con la participación de actores como Marco Antonio Caponi, Micaela Riera, Luis Machín, Hernán Jiménez y Sebastián Rosso.

La serie buscará reconstruir con precisión distintas épocas, desde los años 70 hasta la actualidad, con especial atención en el vestuario, la música y los códigos culturales de cada momento. También se espera que aborde episodios controversiales de su vida, sin esquivar conflictos judiciales, enfrentamientos mediáticos ni declaraciones que marcaron agenda.

¿Quién es Moria Casán y por qué tendrá una serie propia?

Nacida como Ana María Casanova, Moria es una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino. Vedette, actriz y conductora de televisión, supo reinventarse una y otra vez, manteniéndose vigente en contextos cambiantes. Su estilo directo, provocador y muchas veces disruptivo la convirtió en una voz única dentro del medio. Moria se ha convertido en un fenómeno cultural: una personalidad que trasciende generaciones y formatos, y cuya historia refleja, en gran medida, la evolución del entretenimiento en Argentina.