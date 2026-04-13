Polémica por el anuncio del Palacio Libertad sobre Moria Casán: "Un sarcófago"

El Palacio Libertad anuncia un homenaje para Moria Casán: van a momificarla.

Moria Casán es una de las divas argentinas más amadas y cuestionadas de los medios. Vigente por su actividad artística, "La One" se prepara para cumplir 80 años en agosto y lo hará con el estreno de una serie biográfica en Netflix y con un espectáculo homenaje en el Palacio Libertad, con entrada totalmente gratuita. El musical con dirección de Valeria Ambrosio eligió una polémica forma de homenajear a la vedette: momificarla.

En abril, se estrena Moria, el misterio, una propuesta de teatro musical sobre una idea original de Valeria Ambrosio que navega por el universo de Moria Casán. Con veintitrés artistas en escena y música en vivo, la obra cuenta con arreglos y dirección musical de Gaby Goldman.

"En el año 2655, Buenos Aires es la cuna de la civilización postapocalíptica. Un equipo de arqueólogos del Ministerio de Cultura descubre un sarcófago enigmático. ¿Quién fue esta figura del pasado? Los datos son contradictorios: vedette, compositora, candidata política, prisionera, ícono nacional. Cada hallazgo abre más preguntas que respuestas. Con la ayuda de una inteligencia artificial del siglo XXI y un oráculo que canaliza el más allá, los arqueólogos intentan catalogar lo incatalogable", indica la sinopsis oficial del musical.

Luego de que la noticia saliera a la luz, no fueron pocos los periodistas y fanáticos de Moria que hicieron hincapié en la polémica forma que se eligió para representar a la actriz: una momia. De todas maneras, el Palacio Libertad busca continuar un recorrido de homenajes a figuras del espectáculo argentino con propuestas de dudosa calidad artística: el año pasado tuvo su momento Mirtha Legrand y en los próximos días será el turno de "La One".

Funciones

Sábado 18 de abril, 20 h

Domingo 19 de abril, 19 h

Lunes 20 de abril, 19 h (Función especial)

Sábado 25 de abril, 20 h

Domingo 26 de abril, 19 h

Cómo reservar entradas en el Palacio Libertad

La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en esta publicación a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 h, hasta agotar el cupo disponible. Podrán solicitarse hasta dos entradas por persona (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). Cuando el cupo para la actividad se alcance quedará deshabilitada la opción de completar el formulario.

Completado el formulario, el público deberá presentarse el día de la actividad, a partir de las 14 h y hasta una hora antes del inicio, en la boletería (mostradores de planta baja), para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala.

Por otra parte, habrá un cupo de entradas que se entregarán de modo presencial en la boletería, el mismo día de la actividad desde las 14 h. Estas entradas se habilitan hasta agotar la capacidad de la sala.