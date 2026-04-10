El picante comentario de Moria Casán a Andrea del Boca.

La estadía de Andrea del Boca en la casa más famosa del país llegó a su fin. Luego de una dura caída sufrida en la cocina, la actriz tuvo que ser evacuada de Gran Hermano para hacerse estudios y finalmente tomó la decisión de no regresar. Esto supuso un golpe contundente para el grupo que conformó en el reality, tanto desde lo humano como por ser pieza clave en sus estrategias.

Mucho se habló de todo lo ocurrido con ella, desde su mero ingreso hasta aquella salida transitoria por temas de salud, con gente que se posicionó en su favor y gente que se posición en su contra. Esto atañe también a grandes personalidades de la televisión argentina, como Moria Casán, quien dejó su opinión sobre la incursión de Del Boca en el ciclo más visto.

Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano.

¿Qué dijo Moria Casán sobre Andrea del Boca?

En un móvil de LAM, La One deslizó: "Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer". Además, con relación a la aparición de Ricardo Biasotti hablando mal de ella, señaló: "Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover".

En esa misma línea, opinó: "Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anheló, tanta abstinencia tenía". Por otra parte aseguró que "volver al ruedo y ser nuevamente ser una estrella" debe ser algo que está gozando, ya que "es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica, así que todo lo que sea delante de una cámara, lo va hacer".