Conmoción en Telefe por el primer parte médico de Andrea del Boca: "La ingresaron..."

Se conoció el parte médico de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano.

Tras la caída de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano, la icónica actriz transita un estricto reposo con múltiples estudios clínicos para descartar lesiones de gravedad. En medio de la enorme incertidumbre mediática, Ángel de Brito expuso el último parte médico en la pantalla de LAM y sacó a la luz una particularidad sumamente llamativa sobre su internación.

Durante la última emisión del ciclo de América TV, el conductor leyó los detalles del informe oficial y sorprendió a todo el panel con un dato totalmente inesperado. “Tengo el parte médico de Andrea Del Boca, es tan curiosa la vida de Andrea que la internaron en la clínica, a pesar de que fue todo tan público, pasó en Telefe con mucho rating y todo el mundo lo comentó, con otro nombre”, relató el conductor frente a las cámaras. De inmediato, reveló el alias secreto de la histórica estrella de las telenovelas: “La ingresaron como 'María del B', nombre del paciente 'María del B'”.

El diagnóstico

Sobre las precisiones de los especialistas, De Brito evitó la lectura completa por cuestiones técnicas, pero destacó la conclusión principal del documento. “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”, detalló.

A su vez, repasó las notas exactas de la tomografía de tórax y cuello: “Caída de propia altura, golpe contra el piso, región pómulo izquierdo, dolor en tórax, región central”.

Se conoció el parte médico de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano.

Para completar la información televisiva, la periodista Karina Iavícoli sumó datos inéditos sobre su rápido paso por la guardia médica. “No hubo cirugía ni sutura”, confirmó, aunque reconoció que a la figura “se le habrían movido un par de dientes” por el fuerte impacto frontal.