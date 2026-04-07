Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras una fuerte caída.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió uno de sus momentos más tensos cuando un accidente inesperado cambió el rumbo del reality. Lo que comenzó como una situación cotidiana terminó con una salida que nadie tenía en los planes.

La protagonista fue Andrea del Boca, quien sufrió una fuerte caída dentro de la cocina de la casa, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y la producción. El episodio fue tan impactante que obligó a interrumpir momentáneamente la transmisión en vivo mientras se activaba el protocolo médico.

Tras el golpe, la actriz fue asistida de urgencia y trasladada para realizarle estudios, incluyendo tomografías y radiografías, con el objetivo de descartar lesiones de gravedad.

Con el correr de las horas, llegó la confirmación que terminó de sacudir al programa: Andrea del Boca no continuará en la competencia por indicación médica, luego del accidente sufrido dentro de la casa.

Una salida que impacta en el reality

La decisión de que la actriz abandone el juego no tuvo que ver con el voto del público, sino con una cuestión de salud, lo que transforma su salida en una de las más inesperadas de la edición.

El episodio reavivó el debate sobre las condiciones dentro de la casa y la exigencia física a la que están expuestos los participantes, especialmente en una temporada que reúne figuras reconocidas.

Mientras tanto, en redes sociales, el momento se volvió viral y generó una ola de mensajes de apoyo hacia Andrea del Boca, en una noche que quedó marcada como una de las más impactantes de esta edición.