Andrea del Boca se sacó contra otra famosa en Gran Hermano: "Andá a cagar, pelotud..."

Pelea cargada de insultos por el presupuesto semanal.

Tras pasar varios días internada, Andrea del Boca tuvo un fuerte enfrentamiento con y Solange Abraham, una de sus compañeras en Gran Hermano Generación Dorada lleno de reproches, insultos y acusaciones personales.

Todo comenzó con una discusión cotidiana que escaló en cuestión de segundos cuando Andrea lanzó una fuerte crítica contra su compañera: “Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más puta idea de este juego”. El tono fue subiendo y la actriz no tardó en redoblar la apuesta con una advertencia: “Ojo porque vas a quedar mal, ojo porque a veces vuelve”.

Lejos de retroceder, Solange intentó defenderse y explicar su postura frente al reclamo. “Todo eso es porque soy vegetariana, da una justificación mejor”, respondió. Si bien intentó de bajar la intensidad, no surtió efecto. Andrea continuó con su descargo: “Porque nunca cocinaste para toda la casa, yo sí voy a cocinar para toda la casa. Vas a comprar como hizo Cinzia para vos y todo tu grupo. Andá a cagar, pelotuda”.

“La gente que subestima las telenovelas me rompe las pelotas, porque hay mucha gente que trabaja en las telenovelas”, disparó frente a sus compañeros Andrea, ampliando la pelea. "Hablan de telenovelas como si ellos fueran los mejores trabajadores del mundo. Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en su vida, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas”, continuó. “A mí nadie me mantiene, me mantengo con mi trabajo. Nunca tuve un marido que me bancara”, cerró.

El origen del conflicto

Todo se desató tras los gritos provenientes del exterior de la casa, donde se escuchó: “Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final”. Ese momento generó euforia en Solange y Cinzia, que festejaron abiertamente pero la reacción de Gran Hermano no tardó en llegar: recordó que está prohibido hacer referencia a los gritos del exterior y aplicó una sanción de reducción del presupuesto semanal, menos tiempo para comprar y condiciones más duras en caso de perder la prueba.

El castigo generó un efecto inmediato: la casa explotó contra Solange y Cinzia, y luego de perder la prueba semana, el conflicto se multiplicó.