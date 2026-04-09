¿Habrá temporada 3 de "Sabuesos" en Netflix? Todo lo que se sabe hasta ahora

"Sabuesos", dos temporadas en Netflix. (Crédito de la foto: Netflix)

La serie surcoreana Sabuesos se convirtió en uno de los éxitos sobre boxeo de Netflix, combinando acción, drama y thriller criminal en una historia intensa que logró captar la atención global. Con dos temporadas ya estrenadas en la plataforma, la producción aumenta su audiencia como una de las apuestas más fuertes del catálogo.

En sus primeras entregas, la trama sigue a dos jóvenes boxeadores, Kim Geon-woo y Hong Woo-jin, quienes pasan del ring a las peligrosas calles de Seúl. Allí se ven envueltos en el mundo de los préstamos ilegales y la usura, enfrentándose a criminales despiadados mientras intentan proteger a sus seres queridos. La serie mezcla el deporte con el crimen organizado, construyendo una narrativa cargada de tensión y combates coreografiados con gran precisión.

Conforme avanza la historia, los boxeadores se enfrentan a una red criminal más amplia e incluso internacional, lo que eleva el riesgo y la ambición del relato. El tono se vuelve más oscuro y complejo, explorando temas como la lealtad, la moral y los límites físicos de sus personajes.

¿Habrá tercera temporada de "Sabuesos"?

Tras el estreno de la segunda temporada en abril de 2026, la gran pregunta entre los fans es si habrá una continuación. Por ahora, Netflix no confirmó oficialmente una tercera temporada. Sin embargo, todo indica que el camino está abierto: el final reciente deja varias tramas sin cerrar y plantea nuevos conflictos que podrían desarrollarse en futuros episodios.

De hecho, el desenlace muestra a los protagonistas enfrentando nuevas amenazas y redefine sus objetivos, lo que sugiere que la historia aún tiene mucho por contar. En ese sentido, el éxito global de la serie juega a favor de una posible renovación, aunque dependerá de la recepción de esta última entrega y de las decisiones de la plataforma.

"Sabuesos", disponible en Netflix. (Crédito de la foto: Netflix)

El fenómeno surcoreano que conquista Netflix

El éxito de Sabuesos no es casual: forma parte de la consolidación de Corea del Sur como una potencia en la industria audiovisual global. Las producciones coreanas han logrado destacarse por su calidad técnica, sus guiones intensos y su capacidad para mezclar géneros de forma efectiva.

En este caso, la serie combina el drama humano con escenas de acción impactantes, que mantienen un ritmo narrativo atrapante tanto para los fanáticos del boxeo como para quienes buscan thrillers criminales. Además, está basada en un webtoon, una fuente cada vez más habitual para el desarrollo de contenidos en el país asiático.