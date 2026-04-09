Groenlandia responde a insultos de Trump: "No somos un simple trozo de hielo"

FOTO DE ARCHIVO. Vista aérea de Nuuk desde un dron

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, hizo un llamamiento a los ‌aliados de la ‌OTAN para que se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y criticó recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la isla ártica.

Trump expresó su frustración por la falta de voluntad de la OTAN ​para involucrarse en ⁠la guerra contra Irán, que él mismo ‌inició junto con Israel, afirmando en ⁠una publicación en redes ⁠sociales que la alianza militar no estaba presente cuando se la necesitaba y que tampoco estaría allí "si ⁠volvemos a necesitarla. RECUERDEN GROENLANDIA, ESE ​GRAN TROZO DE HIELO MAL ‌GESTIONADO".

Nielsen rechazó esa descripción.

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"No somos ‌un trozo de hielo. Somos una orgullosa ⁠población de 57.000 personas, que trabajamos cada día como buenos ciudadanos globales, respetando plenamente a todos nuestros aliados", dijo a Reuters.

Nielsen subrayó ​la ‌importancia de mantener el orden geopolítico de la posguerra, incluida la alianza de defensa de la OTAN y el derecho internacional.

"Esas cosas se están viendo cuestionadas ⁠ahora, y creo que todos los aliados deberían mantenerse unidos para intentar preservarlas. Espero que eso suceda", agregó.

Los aliados de la OTAN ya se habían apresurado a principios de este año a buscar formas de mantener unida la alianza después de ‌que Trump reactivó su intento de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, otro miembro de la OTAN.

En enero, la Casa Blanca dijo que Trump estaba considerando el uso de la fuerza militar en ‌Groenlandia, lo que llevó a Alemania, Francia y otros países europeos a enviar pequeños contingentes de tropas ‌a la ⁠isla en un gesto de solidaridad y disuasión.

Trump dio marcha atrás más ​tarde tras mantener conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Con información de Reuters