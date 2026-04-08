Motosierra en el Servicio Metereológico Nacional: alerta en Catamarca por los despidos de Milei

Luego de que el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio José Mauad, anunciara el despido de 240 trabajadores, las alarmas se encendieron en la estación ubicada en el aeropuerto de Catamarca, donde seis empleados cumplen funciones como observadores.

A partir del 10 de abril, el gobierno de Javier Milei va a cerrar al menos 40 estaciones, esas que toman datos las 24 horas para poder prever datos climáticos y activar sistemas de alertas tempranas. Los trabajadores anunciaron un paro total y se declararon "en estado de alerta" contra la medida que dejará a la deriva a cientos de familias.

Las estaciones se ocupan de observar y tomar datos continuamente. Su reducción puede afectar la certeza de todos los datos disponibles en las zonas en cuestión en temperatura, humedad y presión. José Montivero, trabajador del organismo en la provincia que conduce Raúl Jalil, señaló que la situación no es nueva y se inscribe en una política de ajuste que ya tuvo impacto años anteriores. “Está pasando lo mismo que el 2024, que se redujo los trabajadores a un 20%”, señaló.

El SMN cumple un rol central como proveedor exclusivo de información aeronáutica en el país, una función clave para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Sin reportes meteorológicos actualizados en tiempo real, cada despegue y aterrizaje quedaría expuesto a condiciones imprevisibles, lo que sumiría la actividad en una verdadera incertidumbre climática.

En Catamarca, la preocupación de varias familias es una realidad. Montivero advirtió que los seis observadores que integran la planta local podrían verse alcanzados por la medida: “Está ese riesgo”, afirmó Montivero en declaraciones para Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), al ser consultado sobre la posibilidad de que todo el equipo quede sin trabajo en una contexto económico crítico.

La eventual reducción también abre interrogantes sobre la continuidad del servicio en la provincia. El trabajador explicó que las tareas que realizan requieren presencia física en la estación y no pueden trasladarse a esquemas virtuales. “Nosotros necesitamos estar en la estación meteorológica. No puede hacerse de manera virtual”, sostuvo.

Medidas de fuerza contra los recortes de Milei en el SMN

El Gobierno nacional está avanzando con esta decisión, que asegura busca "modernizar" los sistemas actuales, en momentos en que la Organización Meteoreológica Mundial alerta que 2025 fue uno de los años más cálidos de la historia, con 1.43 °C más, marcado por "fenómenos extremos en todo el mundo, como el calor intenso, las fuertes lluvias y los ciclones tropicales, que provocaron trastornos y devastación". El mínimo de estaciones que recomienda la OMM son 100.

En caso de que el plan del presidente Milei avance, Argentina quedaría muy por debajo en una asignatura en la que siempre corrió por detrás de otros países. Por caso, Australia tiene cerca de 17.000. Y más cerca, Brasil, 11.000.

Los trabajadores quieren evitar la pérdida de puestos laborales pero también, de datos. Por ahora, lo único que tienen son promesas. "Una hora después de lo que nos dijo el director, llegó el director de recursos humanos y nos dijeron que van a intentar bajar ese número de 240 despidos, pero no hay una confirmación y mientras no confirmen que ese número baja, para nosotros es necesario el estado de alerta y movilización", advirtió en diálogo con El Destape Silvina Romano, delegada de ATE en el SMN.

Este martes, llevaron adelante la medida en la sede central, el viernes se acoplarán al paro del personal científico técnico ya convocado por ATE por el ajuste a la ciencia. Este miércoles y jueves avanzarán con cese de actividades en todo el país "teniendo en cuenta que hay lugares que tienen que seguir teniendo actividad". "Estamos planificando para no comprometer zonas importantes", agregó.