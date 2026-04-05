Los docentes universitarios presionan para que el gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento aprobada el año pasado. Luego del último congreso de la Conadu Histórica, se definieron nuevas medidas de fuerza para las próximas semanas. El Gremio Docente Universitario (GDU) confirmó la adhesión de los profesionales de la Universidad de Catamarca (UNCA) a los paros nacionales previstos del 13 al 18 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo.

El cese de actividades en las aulas de la UNCA, los 97 congresales de las 26 asociaciones de base, incluida la representación local, resolvieron impulsar una Marcha Federal Universitaria. Según detalló el medio El Ancasti, el objetivo es lograr una "amplia unidad" con el sector nodocente y los centros de estudiantes para defender la educación pública ante lo que consideran un accionar "ilegal" del Gobierno nacional.

Desde el GDU provincial expresaron un enérgico repudio a las amenazas de descuentos salariales por los días de huelga. "Reafirmamos que el derecho a huelga es constitucional; cualquier intento de disciplinamiento será enfrentado con herramientas legales y políticas", advirtieron las autoridades gremiales locales, calificando estas advertencias como intentos de limitación a la legítima defensa de sus haberes.

La agenda de protesta en la provincia incluirá también clases públicas, "abrazos" simbólicos a las distintas facultades, vigilias y volanteadas para informar a la sociedad catamarqueña sobre la crítica situación presupuestaria.

La decisión de profundizar las acciones gremiales llega tras un espaldarazo judicial clave. Según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno nacional deberá aplicar de forma inmediata la Ley. Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, en reclamo por recomposición salarial.

La resolución judicial hace lugar a la cautelar y dispone, con efectos inmediatos, que el Estado Nacional garantice la aplicación de la ley, suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que afecte su ejecución. En ese sentido, se reafirma la obligación del Ejecutivo de asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.

Asimismo, el fallo establece la necesidad de preservar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales, evitando la generación de perjuicios irreparables mientras se sustancia la cuestión de fondo. La decisión tiene alcance sobre el conjunto del sistema, reconociendo el carácter colectivo del derecho involucrado.

Emergencia salarial universitaria: docentes perdieron el equivalente a casi un año de sueldo por la inflación

El sistema universitario nacional enfrenta una crisis salarial sin precedentes: entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación acumulada frente a la falta de recomposición resulta en una pérdida de masa salarial equivalente a 11,4 salarios al valor actual. Es decir, en poco más de dos años, la inflación habrá "licuado" casi un año completo de trabajo docente.

Según los últimos relevamientos basados en acuerdos paritarios, el INDEC y proyecciones del REM-BCRA que publicó el Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario, el sueldo real de un docente universitario sufrió una caída estrepitosa. Con el dato de inflación de febrero, la inflación interanual alcanzó el 33,1%, mientras que para ese mismo mes el incremento salarial registrado es del 0%. Esto lleva al Índice de Salario Real a un valor de 64, lo que implica una pérdida de 36% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

El deterioro no es nuevo, pero se aceleró drásticamente: tomando como referencia agosto de 2015 —mes que registró el mayor salario real percibido en las últimas décadas (Índice 100)—, el poder adquisitivo cayó de manera ininterrumpida a través de las últimas tres gestiones presidenciales.