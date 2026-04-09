Cuántos glaciares hay en la Argentina y dónde se encuentran (iStock)

Los glaciares representan uno de los mayores patrimonios ambientales de Argentina, no solo son reservorios estratégicos de agua dulce, sino que cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema. Ante la reciente reforma de la Ley Nacional de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados, que delega la regulación de su explotación a las provincias, surge la duda: ¿Cuántos glaciares existen en el país y dónde se encuentran exactamente?

Cuántos glaciares hay en la Argentina: su ubicación exacta

De acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares (ING), que se creó con la aprobación de la Ley Nacional de Glaciares (26.639) en 2010, en Argentina hay 16.968 cuerpos , de los cuales 16.078 son glaciares en la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur.

En términos de superficie son 8.484 km2 (848.400 hectáreas) dentro del territorio argentino cubiertos de estos cuerpos inventariados, de los cuales se encuentran 5.769 km2 en la Cordillera de los Andes y 2.715 km2 en las Islas del Atlántico Sur.

En la Argentina hay 16.968 glaciares

El 70% de estos más de 16 mil glaciares inventariados se encuentran en los Andes Centrales y Desérticos, que comprenden las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza.

Respecto al tipo de glaciares que hay en cada provincia, los Glaciares de Escombros (GdE),—formaciones típicas del ambiente periglacial, compuestas por hielo cubierto de sedimentos— representan apenas el 12% de la superficie glaciar total. Sin embargo, su distribución no es uniforme: el 82% se concentra en los Andes Centrales y otro 13% en los Andes Desérticos.

Según señalan desde Greenpace, esto implica que la gran mayoría de estas geoformas se ubica en regiones donde también avanzan numerosos proyectos mineros. "A escala provincial San Juan y Mendoza son los que concentran mayoritariamente estas formas", apunta la organización.

En ese sentido, es clave saber que casi el 90% de superficie glaciar inventariada en Santa Cruz se encuentra en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Al tiempo que Mendoza, a pesar de no tenerlos en Parques Nacionales, cuenta con más del 80% de su superficie inventariada en áreas protegidas. Al contrario, San Juan solo tiene el 9,1% de su superficie inventariada dentro de ANP provinciales, por lo que ya cuentan con desarrollo minero habilitado en esas zonas.

Los principales cambios impuso la modificación a la Ley de Glaciares que aprobó Diputados

El miércoles 8 de abril de 2026, la Cámara de Diputados, con 137 votos positivos, le otorgó la media sanción que faltaba a la modificación de la Ley de Glaciares. El cambio ya contaba con la aprobación del Senado y ahora fue girada al Poder Ejecutivo para ser promulgada.

Entre los principales cambios que se aprobaron se encuentra la delegación a la provincial de definir sus propios criterios de protección para decidir a nivel provinical, y ya no nacional, cómo explotar sus recursos y ampliar los negocios mineros.

La ley original establecía presupuestos mínimos nacionales para la protección de estos patrimonios naturales al considerarlos bienes públicos claves para el consumo del agua y la conservación de toda la biodiversidad del territorio. Además, había extendido el alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que tiene un rol clave en la regulación de este recurso.

Con los cambios, se modificó la protección legal de las zonas periglaciares y los GdE que ahora se limitará solo a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Así, la normativa habilitará a las provincias la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que anteriormente se encontraban protegidas por ley, marcando un retroceso constitucional y poniendo en riesgo gran parte del ecosistema.