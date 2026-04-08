Un exdirigente del fútbol argentino, procesado, trabajará en el Ministerio de Justicia

Un exdirigente del fútbol, procesado, trabajará en el Ministerio de Justicia

Un exdirigente del fútbol argentino fue anunciado recientemente en el Ministerio de Justicia de la Nación. Tal como la noticia trascendió, también se supo que trabajó en Rosario Central, fue desplazado de su cargo y posteriormente procesado. Se trata de Gonzalo Estévez, quien fue designado por Juan Bautista Mahiques en un cargo que dejó vacante Carlos Eduardo Medina después de presentar su renuncia el pasado 9 de marzo del 2026.

El exsecretario del club "Canalla" que cumplió su función desde 2003 a 2007 y ahora trabajará para el Gobierno. El abogado rosarino integró la Comisión Directiva durante la presidencia de Pablo Scarabino y fue apartado del puesto. Más tarde fue procesado por el delito de administración fraudulenta de los recursos de la institución junto a otros compañeros. Ahora, el exdirectivo de Central que se fue en medio de un escándalo se desempeñará como Subsecretario de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación.

El comunicado en el Boletín Oficial con la designación de Gonzalo Estévez, ex dirigente de Rosario Central

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 9 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Carlos Eduardo Medina al cargo de Subsecretario de Asuntos Registrales de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA.

ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo.

ARTÍCULO 3°.- Desígnase, a partir del 23 de marzo de 2026, en el cargo de Subsecretario de Asuntos Registrales de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA al doctor Gonzalo Miguel Estévez.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Y archívese.

MILEI - Juan Bautista Mahiques.

La designación de Gonzalo Estévez a través del Boletín Oficial

Por qué echaron a Estévez de la dirigencia de Rosario Central y luego fue procesado

El flamante Subsecretario de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación fue desplazado de su cargo en Rosario Central. Esta medida fue por parte de la jueza Lilian Giorgetti, que en medio de las irregularidades administrativas e internas entre los dirigentes, tomó la decisión. Más tarde, Estévez fue investigado por el juez Luis María Caterina. Fue procesado y en 2013 la Cámara de Apelación en lo Penal ratificó el fallo por los delitos de estafa y administración fraudulena.

Sorpresa con un excapitán de River que será funcionario de La Libertad Avanza

La agrupación La Libertad Avanza confirmó la incorporación de Oscar Ahumada, exmediocampista central y excapitán de River Plate, que se suma al armado político en la ciudad bonaerense de Zárate. El anuncio fue realizado por dirigentes del espacio que responden al presidente Javier Milei, quienes destacaron la trayectoria deportiva y empresarial del exjugador.

La presentación pública estuvo encabezada por el vicepresidente del Senado bonaerense, Gonzalo Cabezas, junto a la coordinadora local del partido y titular de ANSES en la ciudad, Daiana Hergert. Desde el espacio político remarcaron que la llegada de Ahumada representa la incorporación de una figura conocida del deporte argentino que ahora busca involucrarse en la vida pública.