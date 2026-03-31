Tras la primera tanda, el Gobierno promete más nombramientos "polémicos" en la Justicia

El Gobierno envió una primera tanda de 26 pliegos judiciales para ocupar vacantes en la justicia federal y ya hay polémica. Dentro del listado a propuesta del Senado para ocupar juzgados se encuentran familiares y personas de extrema confianza de distintos hombres y mujeres clave de Comodoro Py. En el ministerio de justicia redoblan la apuesta ante las primeras críticas y aseguran que habrá más nombres que generarán ruido.

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La primera lista de magistrados federales, fiscales y defensores propuestos fue enviada hoy por el ministro de justicia Juan Bautista Mahiques a la Secretaría Legal y Técnica para la revisión formal y la firma del presidente Javier Milei, los nombres serán remitidos al Senado para su aprobación.

El primer nombre que sobresale del listado es el de Emilio Rosatti, impulsado oficialmente para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Se trata de nada más y nada menos que el hijo del actual presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti. En Tribunales se interpreta el movimiento como un gesto del Gobierno a la cabeza del Máximo Tribunal en medio del reacomodamiento que produjo la asunción del propio Mahiques en la familia de Comodoro Py.

En el listado también se destaca el nombre de Ana Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi quien hoy tiene a su cargo el devenir de la sensible causa $Libra. También figura la actual secretaria del juez Julián Ercolini en la nómina.

Fuentes inobjetables vinculadas a la promoción de los mismos aseguraron que este es sólo el comienzo y que a medida que el ministro de Justicia envié los listados habrá más polémicas por delante.

“Son personas que concursaron en su momento, ganaron y fueron votadas en el Consejo de la Magistratura”, defendieron en el despacho del flamante ministro quien también se desempeñó como consejero durante el gobierno de Mauricio Macri e impulsó algunos de esos nombres hace seis años. “Los respaldó entonces y lo volverá a hacer ahora”, anticipan.

En la Casa Rosada envían un mensaje claro al Máximo Tribunal en medio de las novedades permanentes que resurgieron del caso $Libra, la investigación acelerada por las tres denuncias contra el jefe de gabinete Manuel Adorni y cuando los hermanos Milei buscan asegurarse blindaje legal hacia adelante.

La designación de Mahiques generó una reconfiguración dentro de la interna del Gobierno pero también de la Corte que muestra ahora a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz como nuevos aliados mientras que las nuevas autoridades de Justicia trazan puentes con el presidente del Máximo Tribunal.

En ese contexto, los nuevos socios presentaron su iniciativa para modificar la forma en que se seleccionan los jueces para marginar la participación de la política en el mecanismo. En el acto en Tribunales Lorenzetti pidió “dejar de lado la participación de pocas personas que son ajenas al Poder Judicial y alertó por la existencia de un “deslizamiento progresivo a la politización de jueces”.

En la misma línea, Rosenkrantz remarcó que “los representantes de la voluntad popular participen en la selección de jueves es legítima pero dista mucho de ser óptima”. Lo escuchaba en primera fila el propio Mahiques