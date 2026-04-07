El insólito cruce de Claudio Borghi con el hijo de un tesorero macrista que se peleó con Carlos Bianchi

El insólito cruce de Claudio Borghi con un influencer por su paso por Boca Juniors: qué pasó.

Claudio Borghi protagonizó un incómodo cruce en vivo con el influencer Gustav Salvestrini durante su participación en el programa Picado TV. El entrenador con último paso por Liga de Quito de Ecuador en 2016, quien dirigió a Boca Juniors en 2010, fue parte de una insólita discusión que se tornó cada vez más tensa y dejó varios momentos picantes entre ambos.

La polémica comenzó mientras debatían acerca de la foto que Lionel Messi se tomó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el plantel del Inter Miami y apenas días después del ataque a Irán. En ese contexto, el 'Bichi' intentó llevar la conversación hacia lo estrictamente futbolístico: "Bueno… hablemos de fútbol", expresó. Sin embargo, Salvestrini le respondió con ironía: "Ya estamos hablando de fútbol, a vos te gusta hablar de cosas aburridas".

Lejos de apaciguar la situación, el ex futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 redobló la apuesta y sostuvo: "Lo que rodea al fútbol no me interesa, me nombraste personajes que no me cruzo, no le doy la mano ni como, nada con ellos"; este comentario se encontró con la ironía del hijo del dirigente del 'Xeneize' durante la presidencia de Mauricio Macri, quien retrucó que hablar de "triangulaciones y basculaciones" sería un "programón".

'Bichi' Borghi se cruzó con un influencer: "Si hablamos de fútbol no lo vas a entender"

El intercambio fue subiendo de tono: Borghi le espetó a Salvestrini que "si hablamos de fútbol no lo vas a entender; porque una cosa es hablar de fútbol, la otra es entenderlo y es diferente", a lo que el influencer reaccionó de inmediato diciendo que lo estaba subestimando. En el punto más álgido, Borghi, que también fue campeón de la Copa Libertadores con Argentinos Juniors y llegó a dirigir a la Selección de Chile, ironizó al decir "yo de fútbol no sé nada", lo que provocó una respuesta directa del influencer: "Ya sé, estuviste en Boca y no nos fue tan bien".

Ya en el cierre, Borghi retrucó: "No me fue, no te vi jugar". Salvestrini contestó con una frase que terminó de marcar el cruce: "No soy jugador de fútbol, soy hincha. Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo a vos para que seas el técnico de Boca. Indirectamente te contrató una comisión directiva, pero los que pagaban la cuota social éramos nosotros".

El paso de Claudio 'Bichi' Borghi por Boca Juniors

El ciclo de Claudio Borghi como entrenador de Boca Juniors fue breve y con resultados irregulares. Asumió a mediados de 2010 tras consagrarse campeón del Torneo Clausura con Argentinos Juniors, con la expectativa de trasladar su idea de juego ofensiva al 'Xeneize'. Sin embargo, nunca logró consolidar un funcionamiento ni una identidad clara en el equipo: durante su gestión, Boca alternó buenas y malas actuaciones en el Apertura 2010, lo que lo mantuvo lejos de la pelea por el título. Además, el equipo evidenció problemas defensivos y falta de regularidad, lo que generó cuestionamientos tanto desde el entorno como por parte de los hinchas.

Borghi dirigió apenas 14 partidos en el 'Xeneize': fueron siete derrotas, dos empates y cinco triunfos.

Finalmente, Borghi dejó el cargo en noviembre de 2010, tras una serie de malos resultados que incluyó una dura derrota ante River Plate en el Superclásico. Su ciclo se cerró con un balance negativo en cuanto a rendimiento y puntos obtenidos, marcando uno de los períodos más flojos del club en esos años.